Уявіть собі французького генерала Шарля де Голля, вигнаного в Лондоні під час Другої світової війни, який керує своїм урядом Вільної Франції, входячи в хмару.

Посадовці в Естонії готуються саме до такого сценарію з новою стратегією підвищення стійкості до кінця світу, яка дозволить цифровим службам уряду повністю керувати з-за кордону, якщо її територія окупована іноземним ворогом, пише Politico.

Балтійська країна з населенням 1,3 мільйона, яка має 294-кілометровий кордон з Росією, побоюється, що вона стане головною ціллю, якщо Москва вторгнеться в країну Європейського Союзу. Служби безпеки вже попередили, що Росія веде гібридну війну проти Європи, а Естонія звинуватила Москву в усьому, від кібератак до підпалів та перерізів підводних кабелів передачі даних.

Зараз Таллінн готується перенести свої державні служби в хмару на випадок, «або коли центри обробки даних будуть знищені, або на місцях буде військове озброєння, і ми не зможемо працювати», — сказав Тину Грюнберг, архітектор нової стратегії та колишній заступник генерального секретаря з питань цифрової інфраструктури та кібербезпеки Міністерства юстиції та цифрових справ Естонії.

Естонія вже має резервну копію даних у своєму «цифровому посольстві» в Люксембурзі, фактично копію плану країни, який включає все: від реєстрів громадян до земельних реєстрів та її правового кодексу.

«Тепер ми хочемо дійсно бути онлайн, що б не сталося», – сказав Грюнберг. «Усі критично важливі служби залишаються онлайн… Все має залишатися робочим».

Уряд Естонії створює безпечні додатки на хмарних провайдерах, включаючи Microsoft Azure та Amazon Web Services, а також на власній державній хмарній платформі. Країна постачає систему до свого посольства даних та інших місць у Європі, сказав Грюнберг, який цього місяця розпочав роботу генеральним директором постачальника технологічної інфраструктури Levira.

Аллан Аллмере, радник з питань ІТ-архітектури та інфраструктури Міністерства юстиції та цифрових справ, сказав, що Естонія хоче мінімізувати вплив найгіршого сценарію.

«В ідеалі ми хотіли б створити системи, які можуть витримати кожну можливу кризу, але насправді жодна країна не може передбачити або усунути кожен ризик», – сказав він. «У найскладніших сценаріях нам також потрібно зберегти надійну основу, на якій можна буде відбудувати цифрову державу Естонії».

Небезпека для цифрових послуг була очевидною для естонців ще з 2007 року, коли країна зіткнулася з хвилею кібератак, що тривала 22 дні та призвела до збою великих секторів комерційних та державних послуг. Пізніше влада країни приписала атаки Росії.

Цей інцидент багато в чому був першою масштабною сучасною кібератакою, спрямованою на країну. Він спонукав Таллінн переглянути всю свою цифрову інфраструктуру, зробивши Естонію тим, що деякі вважають найбільш цифровою державою у світі.

«Вони застосували надзвичайно прогресивний підхід до цифровізації державних послуг», — сказав Джозеф Ярнецький, старший науковий співробітник аналітичного центру Королівського об’єднаного інституту служб (RUSI) у Лондоні.

Олмер сказав, що планування кінця світу має на меті гарантувати, що «нам ніколи не доведеться починати все з нуля».

Цифрова стійкість

Нещодавні атаки на центри обробки даних у Росії підкреслили, наскільки критично важливими стали цифрові послуги для країн, що перебувають у стані війни. Минулого місяця Україна завдала удару по трьох центрах обробки даних, що належать російському провайдеру «Яндекс», демонструючи, як атака на обчислювальні потужності стала схожою на атаку на електростанцію, що постачає електроенергію, тепло та паливо, від яких залежать військові та цивільні.

Естонський національний план щодо стійкості до кінця світу є яскравим прикладом того, як країни прагнуть захистити своїх громадян та служби від цих ризиків шляхом делокалізації. Донедавна дебати щодо цифрової безпеки зосереджувалися на збереженні контролю поблизу дому шляхом зберігання даних локально та створення технологій і центрів обробки даних на території держави.

Зараз держави, особливо ті, що стикаються з підвищеним ризиком конфлікту, переосмислюють свій підхід, переконавшись, що вони також розподіляють ризики на цифрову інфраструктуру.

У четвер Велика Британія та Норвегія оголосили, що вони шукають способи розміщення безпечних даних одна одної, створюючи власні «посольства даних».

Естонія також інвестує в «партнерства та альянси з безпечними третіми країнами» для безпеки та стійкості, «замість того, щоб говорити: «Ми найбільш суверенні та найбільш стійкі, коли все фізично перебуває під нашим контролем, на нашій території», — сказав Ярнецький.

Збій Microsoft, який минулого тижня вразив компанії та країни по всьому світу, ще раз продемонстрував, як держави повинні диверсифікувати постачальників хмарних та цифрових послуг у разі, якщо ключові постачальники постраждають від кібератак, перебоїв або технічних збоїв.

Аллмере, естонський чиновник, який керує планом стійкості до кінця світу, заявив, що країна також працює над підготовкою до наступного виклику: «Перше питання полягало в тому, як переконатися, що державні дані Естонії не зникнуть», – сказав він, маючи на увазі «посольство даних» у Люксембурзі як резервний варіант. «Наступне [завдання] — забезпечити, щоб держава могла продовжувати функціонувати, використовуючи ці дані під час кризи», — зазначив він.

Таллінн на цьому не зупиниться. «Нам також потрібно подбати про те, щоб ці самі дані залишалися зрозумілими та придатними для використання навіть через десятиліття», — сказав Аллмере.