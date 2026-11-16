Нідерландська оборонна компанія Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) відкрила офіс в Україні та планує розпочати інженерну діяльність, а в перспективі також відкрити виробничий майданчик на заході країни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, компанія зацікавлена у співпраці з українськими підприємствами, зокрема у спільному виробництві засобів протиповітряної оборони.

«Я почав їздити в Україну ще на початку 2023 року. Відтоді буваю там кожні два місяці. Ми також активно залучені до роботи нідерландської робочої групи з питань України. Протягом останніх кількох років ми вже поставили в Україну чимало продукції. Зараз ми також шукаємо партнерів серед українських компаній. Саме тому й відкрили офіс в Україні. Зрештою ми хочемо розпочати з інженерної діяльності, а в перспективі відкрити виробничий майданчик, наприклад, десь на заході країни. Ми прагнемо спільно з Україною виробляти продукцію, передусім для протиповітряної оборони. Я був у Києві протягом останніх тижнів і бачив, що там відбувається щодня. Але Київ – це ще не вся Україна: в інших регіонах ситуація ще складніша, особливо коли йдеться про важкі засоби ураження. Тому ми шукаємо можливості допомогти Україні, розробляти відповідну продукцію та нарощувати її виробництво», – розповів Укрінформу засновник і генеральний директор нідерландської оборонної компанії Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) Герард Зондерван.

Він також наголосив: «Тепер це вже особиста справа. Коли їздиш в Україну кожні два місяці, усе стає особистим. Багато хто запитував мене: «Навіщо ти туди їздиш? Там же війна». Так, але ми там від самого початку. І залишатимемося там до кінця. Адже люди, з якими я там зустрічаюся, стали моїми друзями, фактично родиною. Ось у чому полягає цей особистий зв’язок. Наразі ми реалізуємо проєкт із Міністерством оборони Нідерландів, у межах якого тестуємо нашу продукцію. Якщо випробування будуть успішними, міністерство зможе укласти довгострокові контракти на постачання цієї продукції Україні».

Зондерван зазначив, що його компанія вже передала Україні значну кількість озброєння. За його словами, з 2023 року її власний внесок у підтримку України перевищив 100 млн євро.

«І сподіваюся, що ця сума зростатиме дедалі більше. У Києві є такі написи: «Побачимося після війни». Я дуже чекаю на той день, коли це стане можливим», – наголосив він.