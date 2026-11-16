ЄС надасть Україні майже €8 млрд — це найбільший одноразовий платіж у межах Ukraine Facility.

Рада ЄС ухвалила відповідне рішення. Близько €5 млрд із цієї суми надійдуть із ресурсів, передбачених кредитом підтримки України на 2026 рік.

Виплату погодили після виконання Україною понад 20 кроків, пов’язаних із реформами у сферах правосуддя, боротьби з корупцією та відмиванням коштів, управління державними активами, енергетики, аграрного сектору, цифровізації та інших напрямів.

Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності, відновлення й модернізацію України, роботу державного управління та подальше впровадження реформ.

Ukraine Facility — це масштабна програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу обсягом 50 мільярдів євро, розрахована на 2024–2027 роки



Програма запрацювала з 1 березня 2024 року та спрямована на забезпечення макрофінансової стабільності, відновлення, реконструкцію та модернізацію країни на шляху до членства в ЄС.