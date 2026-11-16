Ще 340 дітей із Миколаївщини отримали можливість відпочити, оздоровитися та відновити сили в межах проєкту «Карпатська зміна». Для них організували поїздку на Хмельниччину, де на дітей чекають насичена програма, нові знайомства та можливість перепочити від щоденних повітряних тривог.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Для дітей ця поїздка – не просто зміна обстановки, а можливість побачити нові місця, знайти друзів і продовжити навчання навіть під час відпочинку.

Радіють поїздці і діти, і батьки, адже для дітей із прифронтової області спокій та безпека мають особливе значення.

«Дуже задоволена, син радий, що відпочине. У школі вони постійно бігають під час тривог, а там зможуть побути в спокійнішій атмосфері», – розповіла мама одного з учасників проєкту Олена.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині також продовжують відпочивати 60 дітей із Вознесенського та Первомайського районів Миколаївщини. Для них організували насичену програму, що поєднує відпочинок, творчі заняття та психологічне відновлення.