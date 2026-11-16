За словами президента Франції Емманюеля Макрона, позиція Марін Ле Пен щодо України «є непатріотичною та нереалістичною», — стверджують у найближчому оточенні Емманюеля Макрона.

Глава держави засуджує «кандидатів, які витрачають час на те, щоб сіяти ненависть до європейців і виступати проти українців», — повідомили представники оточення Емманюеля Макрона радіостанції France Inter.

Еммануель Макрон вважає, що ті, хто закликає до скорочення допомоги Україні у війні проти Росії, «грають проти нас, а не проти України», — повідомили представники його оточення. Вони висловили жаль з приводу того, що з’явилися «кандидати, які витрачають час на те, щоб виливати жовч на європейців і засуджувати українців». Натомість президент республіки закликає до «єдності інтересів» — ідеї, яку, як підкреслили його помічники, «можуть відстоювати лише українці та європейці».

Глава держави розкритикував позицію партії «Нескорена Франція» (La France Insoumise — LFI), але особливо різко висловився на адресу Марін Ле Пен — кандидатки від «Національного об’єднання» (Rassemblement National — RN) на майбутніх президентських виборах.

«Люди пам’ятають, як Марін Ле Пен позувала для фотографій у Кремлі та фінансувала свою виборчу кампанію через російські банки», — гостро зауважили в оточенні президента. «Якщо Марін Ле Пен вирішить припинити підтримку України — у разі свого обрання, — вона опиниться в ізоляції сама і ізолює нас у межах Європи», — попередили вони.

У п’ятницю Марін Ле Пен заявила, що готова зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, запропонувавши провести таку зустріч у Брюсселі, щоб обговорити, зокрема, питання «фінансування» України. «То нехай їде! У Зеленського є дуже чіткий принцип: він зустрічається з людьми лише на своїй території», — зазначив один із соратників Еммануеля Макрона. Він висловив сумнів, що український президент погодиться прийняти кандидатку від «Національного об’єднання», додавши, що Зеленський зустрічається лише з тими, хто безпосередньо залучений до реальних справ, а не з тими, хто «приїжджає в Україну заради піар-акції». «Їхня позиція є непатріотичною та нереалістичною, — продовжують представники оточення глави держави. — Ви бачите неоднозначну позицію Трампа щодо Росії; подібні тенденції можуть існувати й тут, як і в Італії — ультраправі та Росія мають давню історію взаємин», — попереджають помічники Еммануеля Макрона.

«Американці більше не підтримують Україну; насправді вони активно працюють над тим, щоб підірвати її позиції». Еммануель Макрон прагне «гарантувати, що Україна залишатиметься здатною завдавати ударів у відповідь Росії та захищати себе» — ця мета стане головною темою зустрічі «Коаліції охочих» 19 листопада, повідомляють у його оточенні.

Хоча американці «називають себе посередниками», насправді вони діють інакше, зауважують помічники Макрона. «Вони роблять дещо дуже просте й водночас дуже грубе: максимізують переваги для сильнішої сторони, мінімізуючи їх для слабшої, — причому чинять тиск на слабшу сторону, щоб змусити її прийняти умови, які є просто неприйнятними», — стверджують в оточенні президента.

За словами команди Макрона, щоб допомогти Україні протистояти російським ракетам, він закликає надати системи боротьби з безпілотниками та ракети-перехоплювачі, а також забезпечити Києву «можливість завдавати ударів глибоко в тилу ворога». Це питання стане ключовою темою саміту «Коаліції охочих» у Берліні, участь у якому, як очікується, візьмуть понад двадцять глав держав та урядів. Франція й надалі підтримуватиме Україну, оскільки «мир в Україні є необхідною умовою безпеки всіх європейців», — підкреслюють в оточенні глави держави.