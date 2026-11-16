Вчора, 15 листопада 2026 року, у місті Миколаєві (Миколаївська область) «Книга світових рекордів» офіційно зафіксувала нове гастрономічне досягнення в категорії «Розміри» — «Найбільша кількість різновидів сінабонів із різними смаками в Україні, одночасно представлених у пекарні «Шарлотка»».

Про це повідомляється на сайті «Книги світових рекордів», передає Інше ТВ.

Дипломи рекордсменів України отримали власниця пекарні Анна Давидян. Із цим яскравим тріумфом команду особисто привітала генеральна директорка та засновниця «Книги світових рекордів» Ганна Крисюк.

Майстри пекарні перевершили всі очікування, презентувавши одразу 45 авторських різновидів та ароматних поєднань. Особливим, глибоко символічним моментом презентації стала патріотична композиція із сінабонів, викладена у формі Державного Герба України — як вияв шани, любові до рідної землі та незламності українських підприємців, які навіть у найскладніші часи продовжують розвивати локальний бізнес і творити історію.

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