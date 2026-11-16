З 12 листопада 2026 року в Україні розпочалася друга хвиля виплат державної підтримки на утримання корів усіх напрямів продуктивності та маточного поголів’я кіз і овець. Понад 13 тисяч фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції отримають загалом 501,116 млн грн.

Зокрема, кошти розподілено за такими напрямами:

489,2 млн грн – 13 087 агровиробникам на утримання 69,9 тис. корів,

11,9 млн грн – 17 агровиробникам на утримання 5,9 тис. голів маточного поголів’я овець та/або кіз.

Виплати здійснюються через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE).

Державна підтримка допоможе агровиробникам зберегти поголів’я, підтримати виробництво молока та забезпечити стабільне постачання сільськогосподарської продукції на внутрішній ринок.

Мінагрополітики продовжує роботу з підтримки агровиробників, розвитку сільських територій та зміцнення продовольчої безпеки України.

Довідково:

Підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918.

Бюджетну дотацію можуть отримати виробники сільськогосподарської продукції – фізичні та юридичні особи, які утримують:

Від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності – 7 000 грн на одну голову.

Від 5 до 500 голів маточного поголів’я кіз та/або овець – 2 000 грн на одну голову.

Заявки на отримання підтримки подаються через Державний аграрний реєстр (ДАР). Інформація про початок та строки прийому заявок оприлюднюється окремо на офіційних ресурсах Мінагрополітики та ДАР.