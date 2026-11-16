Алла, яка зараз живе в Іспанії, придбала харчі на 10 євро й показала, що з цього можна приготувати на обід або вечерю. Експеримент вразив багатьох її підписників у соцмережах.

Жінка зараз живе в іспанській Малазі (Коста-дель-Соль). Вона записала коротке відео під час походу в місцевий супермаркет й виклала його на сторінці в Instagram (allochka_es). Що з цього вийшло – читайте у матеріалі Фокусу.

На касі Алла пробила чек. У списку продуктів загальною вартістю у 10 євро можна побачити:

креветки;

авокадо;

манго;

руколу;

вино.

Жінка приготувала смачний салат, заправивши його оливковою олією, лимонним соком, гірчицею та соєвим соусом. “Дуже смачно”, – резюмувала вона у кінці відео.

Жінка приготувала смачний салат з криветокФото: Instagram

У коментарях не всі погодилися із побаченим. “У нас в Афінах лише креветки коштують 8 євро”, – пише одна з глядачок.

Інший користувач поділився: “За 12 євро у Вірменії я купив готову картоплю з м’ясом, 2 курячі грудки, різото та шматок червоної риби, теж готову; у будь-якому разі, наївся більше, ніж ви, і отримав більше корисних вітамінів та мікроелементів. Я не кажу, що у Вірменії просто класно жити, я просто маю на увазі, що на 10 євро ви купили дуже мало, здебільшого траву. Я ще важу під сто кілограмів і займаюся спортом”.

Алла приготувала смачний салатФото: Instagram

Наступна учасниця обговорення також вставила свої п’ять копійок: “Я беру два сендвіч по 3,5 і лате 3 євро – це мій обід. Вечеря – омлет йогурт або чай. Іноді міняю на зелений салат і лосося 15 євро… Не снідаю ніколи… Виходить за день максимум 30-50 євро, коли як. За місяць все одно виходить 950-1200 євро на їжу і миючі засоби. Знімаю квартиру в Гуадамар за 500 євро. Є дорожчі, але мені подобається моя – маленька, але затишна. Тож проживання мінімум на необхідне – 2000-2500 євро. Це такий мінімум життя в Іспанії. Коли жила в Україні, то тратила стільки ж, але ходила в ресторан і купувала собі речі брендові. Чекала миру і повернення в Україну, але буду робити своє життя вже в Іспанії! Додому не хочу, бо сили нема, щоб там знову робити спочатку своє життя”.

“У будь-якій країні світу те саме, окрім якихось надто дорогих, типу Швейцарії”, – зазначив ще хтось.