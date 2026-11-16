Як повідомляло ІншеТВ, окупаційний призначенець очільником Криму Сергій Аксьонов визнав факт удару по мосту та повідомив про залучення екстрених служб для ліквідації наслідків. У Керчі розгорнули оперативний штаб, а водіїв почали переорієнтовувати на поромну переправу через порт «Кавказ».

Моніторинговий канал «Кримський вітер» з посиланням на місцевих мешканців повідомив про «приліт» близько 05:38–06:00 в одну з арок судноплавного прольоту, стан якої зараз обстежують фахівці. Російський телеграм-канал Mash пише, що уламки або бойова частина дрона впали на праву арку з боку Криму, через що конструкцію візуально перекосило приблизно на 15 градусів.

Провладні телеграм-канали РФ запевняють, що міст «загалом встояв», а точний ступінь пошкоджень дорожнього полотна та опор наразі встановлюють спеціалісти.

Втім, українські військові зазначають, що найважливішим є те, що попри суперзахист цієї споруди вона в принципі була атакована, і передбачають, що це тільки початок атак на міст, який, як вони вважають, вже приречений.