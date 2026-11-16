У четвер, 19 листопада, відбудеться тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та очільника РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться на сайті китайського Міністерства закордонних справ.

«19 листопада голова Сі Цзіньпін проведе саміт Китай — Росія — США разом із президентом Володимиром Путіним та президентом Дональдом Дж. Трампом у Шеньчжені», — зазначили в МЗС.

А от про що буде йти мова на цій зустрічі – досі невідомо, переліку питань для обговорення не оприлюднили.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, За кілька днів зустріч Сі Цзіньпіна, Трампа і Путіна, але вони досі не домовились, про що говоритимуть