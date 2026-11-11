Під удар потрапляють як державні, так і приватні ресурси. Частина атак може бути успішною, тому питання кібербезпеки залишається одним із важливих викликів для країни, пише Кореспондент.

За словами очільниці Мінцифри, захист українських цифрових сервісів значною мірою залежить від принципу їхньої побудови. Зокрема, застосунок «Дія» не є сховищем усіх документів користувачів. Він працює як своєрідна вітрина, яка допомагає ідентифікувати людину та отримати потрібну інформацію з відповідного державного реєстру.

“Застосунок “Дія” – це певна вітрина або оркестратор, який може вас ідентифікувати і точно розуміти, що саме ви запитуєте”, – пояснила Ферчук.

Такий підхід називають розподіленою архітектурою. Його головна особливість полягає в тому, що всі персональні дані не зберігаються в одному місці. На думку міністерки, це робить цифрові системи стійкішими та ускладнює їх ураження під час хакерських атак.

Водночас небезпека може надходити з різних напрямків. Хакери намагаються знайти технічні вразливості в інформаційних системах, але мішенню нерідко стають і самі люди. Наприклад, коли користувач через необережність повідомляє шахраям конфіденційну інформацію.

“Інший тип – коли з цією точкою вразливості стає сама людина, яка необережно може повідомити важливу інформацію шахраям”, – наголосила міністерка.