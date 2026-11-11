10 листопада на території Миколаївської області зареєстровано шість пожеж.

Пожежу літньої кухні на площі 30 кв. м ліквідували вогнеборці в с. Михайлівка Миколаївського району. Також горіла покрівля одноповерхового житлового будинку в с. Миколаївське Миколаївського району. Пожежу оперативно загасили на площі 30 кв. м.

У м. Миколаєві на незначній площі горіли двері неексплуатованої двоповерхової будівлі.

Ще три вогневі випадки — це горіння сміття та очерету на відкритих територіях. Загальна відстань, яку пройшов вогонь, склала понад 500 кв. м.

Також до гасіння залучались вогнеборці місцевих пожежних охорон «Степове» та «Шевченкове».