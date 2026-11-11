Розпочалася 1722-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 11.11.2026, передає Інше ТВ.

Учора противник завдав 65 авіаційних ударів, під час яких скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8781 дрон-камікадзе та здійснили 2653 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 8 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Шалигине, Гірки, Вовківка, Заріччя, Нескучне, Потапівка, Козаче, Бруски, Сімейчине, Середина-Буда, Кучерівка, Рогізне, Винторівка Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кружок.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки, пункт управління БпЛА, три артилерійські позиції та командно-спостережний пункт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав шести авіаційних ударів, застосувавши 11 КАБ, та здійснив 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника в районі Тихого, у бік населених пунктів Чайківка, Охрімівка, Волохівка, Миколаївка, Бакшеївка та Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили дві атаки у бік населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив атаку у районі Миколаївки.

На Краматорському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти штурмували один раз в бік Голубівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

Одинадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Василівка, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував в бік Мирного та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти тричі атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка та Долинка.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз атакували в бік Червоної Криниці.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 2 580 окупантів. Усі втрати ворога