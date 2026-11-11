Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 11 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 614 180 (+2 580) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 468 (+3)
Бойові броньовані машини: 25 706 (+10)
Артилерійські системи: 52 231 (+73)
РСЗВ: 2 266
Засоби ППО: 1 756 (+2)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 122 (+5)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 604 910 (+1 559)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 526 (+513)
Спеціальна техніка: 4 894 (+2)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.