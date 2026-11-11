У містах Чехії у вівторок відбулися акції студентів на підтримку незалежності державних засобів масової інформації та проти скорочення фінансування у галузі культури та науки, пише ЛБ.

До мітингів молодь спонукав намір уряду змінити систему формування кошторису національного чеського радіо і телебачення. Журналісти стверджують, що після цього державні медіа втратять можливість прозоро та неупереджено висвітлювати діяльність влади.

Також студенти вимагають забезпечити належний розвиток вищих навчальних закладів та наукової діяльності. У Празі, де акція була наймасштабнішою, разом з приблизно 4 тисячами учасників на вулиці вийшов і ректор найстарішого в країні Карлового університету професор Іржі Зіма.