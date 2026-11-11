Російська делегація на переговорах в Абу-Дабі заявляла про успіхи на фронті, які насправді не мають нічого спільного із реальністю.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

“Росіяни думають, вони ділилися цим, що вони окупували половину території Донбасу, яку контролюємо ми. Половину, не одне село. І там були військові, розвідка з їхнього боку, вони серйозно про це говорили”, – сказав він.

За його словами, українська делегація цьому дивувалася, як можна надавати таку інформацію, коли існує багато способів її перевірити.

“Путін живе в іншій інформації, іншій реальності”, – звернув увагу Зеленський.

Він додав, що глава Кремля тому й каже американцям, що йому залишилося 1-2-3 місяці до окупації усієї східної частини України.

“Я теж можу взяти і намалювати картинку та намалювати повний контроль чогось. Але це неправда”, – сказав Зеленський.