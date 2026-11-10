Понад 843 тисячі гривень становить розмір шкоди, завданої атмосферному повітрю Миколаївщини внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

20 жовтня внаслідок влучання безпілотного літального апарату в торговельний центр «Епіцентр» у місті Первомайську спалахнула масштабна пожежа. Горіння будівельних конструкцій та товарів призвело до викиду великої кількості забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Інспекція здійснила розрахунок збитків відповідно до чинних методик фіксації шкоди довкіллю внаслідок збройної агресії. За отриманими даними, під час горіння об’єкта в атмосферне повітря потрапило загалом понад 277 тонн забруднювальних речовин. Левову частину цих викидів склав діоксид вуглецю (CO₂). Загальна сума збитків, заподіяних державі внаслідок цього забруднення, становить понад 843 тисячі гривень.

Кожен подібний обстріл залишає тривалий негативний слід на екологічній карті регіону. Розрахунок цих збитків є офіційним свідченням масштабів екологічних наслідків військової агресії.

Як повідомляло Інше ТВ, Обстріли енергетичної інфраструктури Миколаївщини: збитки від засмічення земель перевищили 6,4 млн грн