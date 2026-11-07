Удари по об’єктах енергетичної інфраструктури спричиняють не лише руйнування обладнання та пошкодження будівель. Наслідком атак стає також забруднення землі відходами руйнувань.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, на Миколаївщині внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури засмічено 729 м² земель. Загальний обсяг утворених відходів перевищив 260 м³.

Інспекція розрахувала збитки, завдані засміченням земель, на суму 6,4 млн грн.

Ці показники відображають екологічні наслідки військових дій, які залишаються навіть після ліквідації пожеж та усунення безпосередніх руйнувань.

Інспекція продовжує фіксувати наслідки збройної агресії, проводити розрахунки завданих збитків та передавати відповідні матеріали для їх подальшого внесення до встановлених реєстрів.

Як повідомляло Інше ТВ, Понад 12,4 млн грн збитків — це наслідки тільки одного обстрілу Миколаєва для земельних ресурсів