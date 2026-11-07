Минулої доби вогнеборці Миколаївщини ліквідували чотири пожежі на території області, одна з яких спричинена воєнними діями.

Так, внаслідок атаки ударними БпЛА зайнялося в рекреаційному об’єкті у м. Очакові. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Постраждалих немає.

У с-щі Доманівка Вознесенського району горів житловий будинок, який наразі не експлуатується. Рятувальники загасили займання на площі 60 кв. м. Вогнем знищено дах будинку.

Ще одну пожежу площею 20 кв. м загасили на території одного з об’єктів у Миколаєві.

Горіння сміття та автомобільних шин в м. Нова Одеса вогнеборці ліквідували на площі 20 кв. м.

Причини пожеж встановлюються.