У ніч на 11 листопада порт Усть-Луга зазнав масштабної атаки БПЛА, після чого на території об’єкта (зокрема на паливних сховищах та комплексі «Новатек») виникла велика пожежа, а в селищі аварійно відключилася трансформаторна підстанція.

Усть-Луга — найбільший морський торговельний порт Росії на Балтійському морі та другий за величиною порт країни. Він розташований у Кінгісеппському районі Ленінградської області в Лузькій губі Фінської затоки, приблизно за 100–150 км на захід від Санкт-Петербурга.

Порт спроєктований як глибоководний універсальний хаб, здатний приймати великотоннажні судна дедвейтом до 160 тисяч тонн цілий рік.

Спеціалізація та термінали. На території працюють понад десяток спеціалізованих терміналів, які перевалюють нафту, нафтопродукти, зріджений природний газ (ЗПГ), газовий конденсат, вугілля, сірку, мінеральні добрива, ліс та контейнери.

Технічні параметри. Глибина акваторії сягає 17,5 метрів, а пропускна спроможність інфраструктури оцінюється до 180–191 млн тонн вантажів на рік.

Історія розвитку. Будівництво розпочалося наприкінці 1990-х років для зниження залежності російського експорту від портів країн Балтії, а офіційна робота порту стартувала у грудні 2001 року із запуску вугільного термінала.

Через стратегічну роль в експорті енергоресурсів порт регулярно стає ціллю атак безпілотників у 2024–2026 роках:

Протягом 2026 року (у березні, квітні та серпні–вересні) атаки дронів неодноразово пошкоджували резервуарні парки зберігання нафти та тимчасово зупиняли відвантаження на окремих терміналах.