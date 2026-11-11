Ще до прибуття Папи Лева в Перу, що очікується наприкінці цього тижня, на узбережжі Тихого океану на нього вже чекає його велетенське втілення. У понеділок, напередодні завершального й найбільш особистого етапу південноамериканського турне Папи, було урочисто відкрито його височенну білу статую з широко розпростертими обіймами, пише Reuters.

Цей 14-метровий пам’ятник встановлено в Кальяо — портовому місті, що межує з Лімою. За твердженням місцевої влади, це найвища у світі скульптура Папи Римського. Вона зображує першого Папу, народженого в США, у білих шатах; це символічно для країни, яка прийняла його як «свого».



Прибуття Папи Лева до Перу в середу стане завершальним акордом його 12-денного турне трьома країнами — Уругваєм, Аргентиною та Перу. Це його перший візит до Південної Америки в сані Папи, а також повернення в регіон, де він свого часу провів багато років як місіонер. Під час цієї поїздки 71-річний понтифік закликав до більшої єдності в регіоні, розколотому політичними суперечностями, а також порушив низку соціальних, економічних та екологічних питань.

«Це чудовий спосіб привітати Папу», — зазначила 29-річна Наталія Моран, яка прийшла на церемонію відкриття разом із матір’ю. Обидві були вдягнені у футболки із зображенням понтифіка та написом: «Ласкаво просимо додому, Папо Леве».

Наталія була серед сотень людей, які зібралися в прибережному парку на відкриття пам’ятника. Коли з монумента зняли величезне біле покривало, натовп вибухнув радісними вигуками, а молодіжний хор заспівав пісню. Скульптура виявилася надзвичайно схожою на Папу Лева — майстри навіть відтворили маленьку родимку над його верхньою губою.



Минулого тижня величезну статую, виготовлену зі сталі, скловолокна та смоли, перевезли через столицю частинами на вантажних платформах. Згодом за допомогою кранів її основну частину та розпростерті руки встановили на постамент, звідки відкривається вид на місто.

Скульптори, 43-річний Рафаель Гутьєррес і 42-річний Дейві Вонг, розповіли, що працювали над створенням пам’ятника разом із командою, вклавшись усього в 45 днів. Взявши за основу ескіз, наданий муніципалітетом, майстри детально вивчали фотографії Папи, звертаючи увагу навіть на найдрібніші риси його обличчя.

Щодо Кальяо — головного портового міста Перу, яке останнім часом потерпає від сплеску насильницької злочинності, — то Вонг висловив сподівання, що ця статуя нестиме послання про «мир, який має запанувати тут, серед усіх мешканців району».

Повернення Папи до Перу викликало величезний ажіотаж у країні, яка готується до події, що, за розрахунками влади та бізнесу, має стати справжнім поштовхом для розвитку туризму.

Очікується, що мільйони людей відвідають наймасштабніші богослужіння за участю Папи в Лімі та Чиклайо, а столичні торговці вже пропонують футболки й сувеніри з папською символікою. Ще одна статуя понтифіка вже встановлена ​​в Чиклайо — північному місті, де досі з теплотою згадують часи, коли він служив там єпископом.

У середу Папа має прибути на авіабазу в Кальяо, після чого запланована його зустріч із президентом Кейко Фухіморі.