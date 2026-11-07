Компанія Patria впровадила в Силах оборони Фінляндії багатодоменну систему керування безпілотними платформами.

У компанії розповіли, що система управління місіями об’єднує різні платформи в єдину багатодоменну систему Multi-Domain, пише Мілітарний.

Під час заходу в Упінніємі так званий рій Multi-Domain, сформований із дронів Patria, успішно виконав поставлене завдання.

Керування роєм здійснювалося дистанційно з двох різних місць у Фінляндії.

Однією з головних демонстрацій стала робота цього безекіпажного надводного апарата, оснащеного комплектом автономного керування Patria. Його можна швидко встановити практично на будь-яке судно, обладнане достатньо сучасними системами.

Разом із надводними апаратами в складі рою діяв легкий безпілотний літальний апарат літакового типу, а також квадрокоптер Patria ONE.

Останній вирушив на виконання завдання з кормової палуби фінського військово-морського корабля класу Jehu.

Ці системи можуть застосовуватися для спостереження, виявлення цілей і ведення розвідки.

Дрон Patria ONE. Фото: Patria

Крім того, їх можна використовувати в так званому режимі One-Way («в один бік»), за якого безпілотники оснащуються бойовою частиною.

«Військово-морські сили прагнуть інтегрувати безпілотні системи в систему морської оборони — як у вигляді окремих підрозділів безпілотних систем, так і шляхом інтеграції придбаних безпілотних систем до складу оперативних підрозділів, зокрема бойових кораблів або розвідувальних підрозділів», — зазначив командувач Військово-морських сил Фінляндії контрадмірал Туомас Тіїлікайнен.

Морський дрон компанії Patria. Фото: Patria

Під час заходу також оголосили про створення роти безпілотних систем у складі Берегової бригади на початку наступного року.

У цьому році також Patria та українська компанія «Генерал Черешня» запланували спільне виробництво дронів.