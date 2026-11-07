Компанія Patria впровадила в Силах оборони Фінляндії багатодоменну систему керування безпілотними платформами.
У компанії розповіли, що система управління місіями об’єднує різні платформи в єдину багатодоменну систему Multi-Domain, пише Мілітарний.
Під час заходу в Упінніємі так званий рій Multi-Domain, сформований із дронів Patria, успішно виконав поставлене завдання.
Керування роєм здійснювалося дистанційно з двох різних місць у Фінляндії.
Однією з головних демонстрацій стала робота цього безекіпажного надводного апарата, оснащеного комплектом автономного керування Patria. Його можна швидко встановити практично на будь-яке судно, обладнане достатньо сучасними системами.
Разом із надводними апаратами в складі рою діяв легкий безпілотний літальний апарат літакового типу, а також квадрокоптер Patria ONE.
Останній вирушив на виконання завдання з кормової палуби фінського військово-морського корабля класу Jehu.
Ці системи можуть застосовуватися для спостереження, виявлення цілей і ведення розвідки.
Дрон Patria ONE. Фото: Patria
Крім того, їх можна використовувати в так званому режимі One-Way («в один бік»), за якого безпілотники оснащуються бойовою частиною.
«Військово-морські сили прагнуть інтегрувати безпілотні системи в систему морської оборони — як у вигляді окремих підрозділів безпілотних систем, так і шляхом інтеграції придбаних безпілотних систем до складу оперативних підрозділів, зокрема бойових кораблів або розвідувальних підрозділів», — зазначив командувач Військово-морських сил Фінляндії контрадмірал Туомас Тіїлікайнен.
Морський дрон компанії Patria. Фото: Patria
Під час заходу також оголосили про створення роти безпілотних систем у складі Берегової бригади на початку наступного року.
У цьому році також Patria та українська компанія «Генерал Черешня» запланували спільне виробництво дронів.