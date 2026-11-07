Сильвестр Сталлоне розкрив подробиці багаторічної ворожнечі з Арнольдом Шварценеггером, яка свого часу перетворила двох зірок Голлівуду на запеклих суперників. Актори настільки не терпіли один одного, що відмовлялися разом виходити на сцену навіть заради спільного бізнесу, а примиритися змогли лише після відходу Шварценеггера в політику.

Про це пише Page Six і Експерт.

80-річний Сильвестр Сталлоне під час участі в подкасті The Rest Is Entertainment згадав своє протистояння з Арнольдом Шварценеггером. За словами актора, їхня взаємна неприязнь тривала близько двох десятиліть і виходила далеко за межі знімальних майданчиків.

Ворожнеча розпочалася в той час, коли обидва актори боролися за звання головної зірки бойовиків у Голлівуді. Кожен прагнув перевершити іншого за популярністю, масштабами фільмів та видовищністю бойових сцен.

Одним із перших епізодів протистояння стала церемонія вручення «Золотого глобуса». Сталлоне помітив недоброзичливі погляди Шварценеггера й зрозумів, що дружніх стосунків між ними не буде.

Під час наступної зустрічі конфлікт набув несподіваного продовження. Сталлоне кинув у бік Шварценеггера чашу з квітами, вдаючи, що святкує якусь подію.

«І тоді виклик було кинуто. Все почалося», — пригадав актор.

Відтоді суперництво лише посилювалося. Поки Сталлоне підкорював кінотеатри фільмами про Рембо, Шварценеггер здобував популярність завдяки бойовикам «Командо» та «Термінатор».

Кожен успіх одного актора змушував іншого шукати спосіб перевершити конкурента. Причому боротьба точилася не лише за касові збори, а й за видовищність екранних сутичок.

«Це було дуже напружене суперництво, повірте мені. І мені це подобалося», — зізнався Сталлоне.

За його словами, вони постійно намагалися зробити свої бойовики масштабнішими. Змагання доходило навіть до порівняння кількості вбитих на екрані персонажів, потужності зброї та місць знімання.

«Більше всього, гучніша зброя, більше вбитих, кращі локації. Усе це тільки набирало обертів», — розповів актор.

У 1991 році Сталлоне та Шварценеггер стали співзасновниками й інвесторами ресторанної мережі Planet Hollywood. Проте навіть спільні фінансові інтереси не допомогли знаменитостям подолати взаємну неприязнь.

За словами Сталлоне, вони не хотіли брати участь у спільних презентаціях та рекламних заходах. Напруження було настільки сильним, що актори не могли спокійно вийти на одну сцену, аби виголосити промову.

Ситуація змінилася лише у 2003 році, коли Шварценеггер вирішив зайнятися політикою та згодом став губернатором Каліфорнії. Після цього актори перестали безпосередньо конкурувати за головні ролі в бойовиках.

«Я сказав: досить цього. Ми більше не конкуруємо», — згадав Сталлоне.

Остаточно залишити давні образи позаду їм допомогла випадкова зустріч у магазині сигар. Там колишні суперники змогли спокійно поговорити та відновити стосунки.

Згодом вони навіть почали разом зніматися в кіно. У 2010 році Шварценеггер з’явився у фільмі «Нестримні», а пізніше актори працювали над стрічками «Нестримні 2», «План втечі» та «Нестримні 3».

Сьогодні Сталлоне називає Шварценеггера хорошим другом. Водночас він визнає, що бажання перевершити колишнього суперника не зникло повністю.

«Ми завжди будемо конкурувати. Така вже наша природа, і мені це подобається», — зазначив актор.

За словами Сталлоне, тепер їхнє суперництво не пов’язане з грошима чи боротьбою за головні ролі. Він також вважає, що Голлівуд навряд чи знову побачить настільки тривале протистояння двох акторів одночасно на екрані та поза ним.