Минула доба видалася для окупантів гарячою. 6 листопада та в ніч на 7-ме підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів на території росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Гарна новина надійшла з Брянщини, де були уражені дві пускові установки ОТРК «Іскандер». Ступінь завданих збитків ще уточнюється, але значення цього удару зрозуміле вже зараз. Кожна виведена з ладу установка «Іскандер» зменшує здатність армії рф завдавати балістичних ударів по українських містах.

На тій самій Брянщині під удар потрапив і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», один із тих, що мали б прикривати російські об’єкти з повітря.

Не обійшлося і без «логістичних втрат» для окупантів на Луганщині, де було уражено склади матеріально-технічних засобів рф у районах Сокологірська та Заайдарівки. А на Запоріжжі, в районі Новобогданівки, дістали місце зосередження ворожих операторів БпЛА.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України.