Науковці використали штучний інтелект для розробки вакцини, здатної захистити від широкого спектра варіантів пташиного грипу. За їхніми словами, це справжній прорив для національної біобезпеки та створення більш стійких систем охорони здоров’я.

Про це повідомляє Euronews.

Дослідники з Кембриджського університету за допомогою штучного інтелекту створили нову вакцину, яка діє проти кількох штамів пташиного грипу одночасно, а не лише проти одного конкретного варіанту. Як стверджують науковці, цей препарат може забезпечити захист навіть від тих варіантів вірусу, що ще не з’явилися.

Ця розробка належить до нового покоління вакцин, спрямованих проти багатьох штамів одного й того ж вірусу. Їхня мета — краща підготовка до майбутніх надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, зокрема й до тих, що можуть бути спричинені нині невідомими загрозами.

«Замість того щоб формувати імунітет лише до одного варіанту пташиного грипу, наша нова вакцина широкого спектра дії захищає від величезної кількості його різновидів», — зазначив Джонатан Гіні з Лабораторії вірусних зоонозів Кембриджського університету, який очолював дослідження.

«Вона розроблена так, щоб передбачати еволюцію вірусу, а не просто реагувати на неї», — додав він.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі Cell Reports Medicine, нова вакцина забезпечує ширший захист і вищий рівень виживання порівняно зі стандартними вакцинами-кандидатами, які націлені лише на один штам і наразі зберігаються в резервах на випадок пандемії.

Як і коронавіруси, що спричинили COVID-19, а також багато інших нових інфекційних захворювань, пташиний грип є РНК-вірусом. РНК-віруси становлять особливу загрозу для здоров’я людини, оскільки вони здатні швидко мутувати, утворюючи нові штами. Ці штами можуть передаватися від тварин до людей, уникаючи розпізнавання імунною системою — а отже, і захисту, який забезпечують наявні вакцини.

Нинішня стратегія підготовки до пандемій ґрунтується на створенні запасів вакцин проти конкретних варіантів вірусу, які вже встигли з’явитися. Автори дослідження зазначають, що вакцини нового покоління можуть докорінно змінити ситуацію, зміцнивши національну біобезпеку та зробивши системи охорони здоров’я більш стійкими.

«Ми зможемо бути готовими до негайного реагування на епідемії та пандемії вірусів. Це краще, ніж нинішній сценарій, за якого ми постійно перебуваємо в ролі тих, хто лише наздоганяє події, намагаючись відповісти на загрозу штамом, який уже встиг змінитися», — підсумував Гіні.

Розроблена Кембриджським університетом та його компанією DIOSynVax Ltd – це остання вакцина з серії нових, активний інгредієнт якої призначений для забезпечення тривалого захисту від тисяч варіантів вірусу в одній вакцині.

Раніше цього року команда розробила першу повністю розроблену на основі штучного інтелекту вакцину, яка пройшла випробування на людях, забезпечуючи тривалий захист від широкого спектру вірусів, таких як Ебола та представники групи коронавірусів, навіть коли вони мутують.