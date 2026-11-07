Нова серія “Карфагену” – гучного розслідування НАБУ та САП щодо діяльності кол-центрів під прикриттям правоохоронців різних топорганів, – торкнулась одразу двох міністрів: нинішнього очільника МОЗ Віктора Ляшка та вже колишнього голови міністерства внутрішніх справ, а нині секретаря РНБО Ігоря Клименка.

Ані перший, ані другий особисто не фігурують на оприлюднених антикорупційними органами аудіозаписах.

На плівках також не називаються повністю їхні прізвища.

Водночас із контексту розмов інших фігурантів, а також незаблюрених літер “Л” і “К” у текстовій розшифровці цих діалогів випливає: йдеться саме про Клименка і Ляшка.

Інформація про це швидко здійняла хвилю суспільного обурення. Дехто із антикорупційних активістів навіть закликав президента Зеленського “негайно звільнити Клименка”.

Проте на плівках самі фігуранти визнавали, що до Ляшка так зрештою і не намагались дістатись, а от щодо ситуації з Клименко виникли різночитання, які взялись пояснювати навіть у НАБУ.

Чи справді ексміністр безпосередньо залучений до цієї гучної корупційної справи, пише ВВС.

“Ми готові дати К, щоб він нам більше не срав”

“Ти краще подумай, як зробити так, щоб різні міністри МВС або міністри охорони здоров’я нам палиці в колеса не вставляли із заборонами”, – це фрагмент одного із діалогів, оприлюднених НАБУ та САП у новій серії “Карфагену”.

Як твердить слідство, ці слова належать “Мексиканцю” – громадянину РФ Єгору Буркіну.

За даними детективів, він – засновник і керівник міжнародного наркокартелю “Хімпром”.

У 2016 році, після оголошення в розшук в Росії, Буркін нібито втік до України, а згодом, коли його оголосили у розшук і тут, за кордон.

НАБУ та САП називають “Мексиканця” фактичним власником мережі магазинів U420, яка продавала товари з похідними канабісу та сувеніри з канабіноїдною символікою.

Підпис до фото,Фрагмент із нових плівок НАБУ та САП

Аби обійти заборону на розповсюдження канабісу U420, за даними слідства, змішувала його з іншими речовинами за формулою, яка формально не підпадала під заборону.

Але через постійні зміни у державні постанови, що розширювали перелік таких формул, U420 систематично змушена була шукати нові і нові обхідні шляхи.

Зрештою, “Мексиканець” поставив за мету підкупити когось із топпосадовців, які могли впливати на зміст постанов.

Відповідне завдання він, як твердять НАБУ та САП, поставив іншому члену злочинної організації – “Криміналу”.

За версією антикорупційних органів, це – Андрій Осіпов.

“З’ясуємо, хто це був *** чи ***. Занесемо йому разово, і скажемо: “Дядь, ну не роби так більше по нас це б’є ***, брат”, – цитують НАБУ і САП слова “Мексиканця” на нових плівках.

Пізніше, як випливає із цих аудіозаписів, він наказав “Криміналу” знайти підхід тільки до голови МВС. У той час ним був Ігор Клименко.

“Ми готові дати товаришу К. 500. І за допомогу тому, хто до нього піде, 200. Тобто це – 700, щоб більше він нам не срав. А з Л питання вирішувати не треба”, – наводять НАБУ і САП слова “Мексиканця”.

Підпис до фото,Фрагмент із нових плівок НАБУ та САП

Як випливає із подальшого відеоролика антикорупційних органів, “Кримінал” уже невдовзі повернувся до “Мексиканця” із відповіддю “від інших невстановлених осіб”.

“По К. дивись, що вони мені пропонують. Вони кажуть: “Давайте ми зайдемо в партнерські, ми все будемо, ніхто не буде газувати: ні Л, ні він. Конкурентів задушимо”, – наводить НАБУ і САП слова “Кримінала”.

“Треба бути дуже чіткими з формулюваннями”

Фігурування згадок про ексміністра внутрішніх справ, а нині секретаря РНБО Ігоря Клименка на плівках НАБУ і САП одразу ж набуло резонансу.

Дехто із громадських активістів навіть почав закликати президента Зеленського негайно звільнити чиновника.

Наприклад, представники Антикорупційного центру “МЕЖА”, які зробили із оприлюднених записів у справі “Карфаген” висновок, що “пропозиція від ексміністра до наркокартелю “Хімпром” була наступною: половину свого прибутку вони мали ділити із міністерством”

“Годі нас тримати усіх за дурнів, бо ми бачили і слухали плівки”, – заявила голова “МЕЖА” Мартина Богуславець.

Підпис до фото,Володимир Зеленський та Ігор Клименко

Тим часом представники НАБУ після неоднозначного трактування суспільством оприлюднених плівок у подальшій комунікації на цю тему заявили: “Треба бути дуже чіткими з формулюваннями”.

А ще наголосили: прізвище Клименка хоч і обговорювались учасниками картелю “Хімпром”, однак сам чиновник співучасником їхньої злочинної організації, мовляв, не є.

“Із міністром Клименком, згідно з матеріалами провадження, спілкування (учасників картелю. – Ред.) не було. І ось тут інше питання: хто був готовий зайти в долю в наркобізнес і мав можливість впливати на міністра. Оце більш цікаве завдання для нас. Будемо над його розв’язанням працювати”, – повідомив керівник відділу детектив НАБУ Олександр Абакумов у ефірі проєкту “УП.Чат”.

“Трьоп між кримінальниками”

На тлі можливого фігурування свого прізвища на плівках НАБУ ясності у ситуацію вирішив додати і сам екскерівник МВС, а нині секретар РНБО Ігор Клименко.

“Я офігів, чесно!” – зазначив він у відповідь на питання BBC News Україна про те, чи здивувався почути згадку про себе на аудіозаписах про “Карфаген”.

Згодом він також додав: “До мене ніхто взагалі не підходив. Таких розмов у мене ні з ким не було”.

Окремо Клименко зауважив, що уявлення не має, хто з його оточення міг би гіпотетично погодитись на співпрацю із “Хімпромом”.

“Немає таких, які на мене могли тиснути. Більш того, навіть не з мого близького оточення, навіть в дальньому оточенні, які могли хтось на мене повпливати, таких людей не було”, – впевнений секретар РНБО.

Підпис до фото,Ігор Клименко, 2024 рік

За словами Клименка, фігурування його прізвища, а також прізвища міністра охорони здоров’я Ляшка у діалогах членів картелю “Хімпром” – “трьоп між двома кримінальниками”.

“Вони так між собою обговорювали шляхи розв’язання проблеми. А ми для них були реальною проблемою. Тому що для Національної поліції, для міністерства внутрішніх справ було принципово знищити цю організацію в тих межах, які стосувалися саме наших повноважень. І на сьогодні внаслідок нашої спецоперації мережі U420 не існує, жоден магазин не відновив роботу”, – підкреслив у розмові із журналістами Клименко.

Він також наголосив, що на тлі операції Нацполу і МВС з ліквідації діяльності U420 “Мексиканець” “погрожував, що влаштує нам політичну кризу, познімає нас з посад”.

При цьому Клименко не виключає, що навіть зараз члени “Хімпрому”, використовуючи гроші і вплив на різних людей, продовжать “намагатися качати ситуацію у державі”.

“Однозначно цих людей треба не тільки виявити, а показово їх притягнути до відповідальності… Щодо “Мексиканця”, то, сподіваюсь, те, що пообіцяв Поклад, провести його сюди, надіюсь, що він це реалізує. “Мексиканця” потрібно знайти, повернути сюди, засудити однозначно”, – наголошує Клименко.

“Президент засмутився”

Поява чергових плівок НАБУ і САП із новими деталями у справі “Карфаген” не оминула і уваги Володимира Зеленського.

А згадка на них прізвища колишнього міністра МВС, а нині секретаря РНБО, і взагалі засмутила президента, кажуть BBC News Україна на Банковій.

“Клименко завжди боровся з наркоділками і виступав за жорстку наркополітику, тому це абсолютно абсурдне звинувачення щодо нього, що він начебто міг бути з цими мудаками. Очевидно, що подача у відео некоректна була”, – зауважують у оточенні президента.

Щодо закликів до Зеленського “негайно звільнити Клименка”, то на Банковій підкреслюють: вважають їх несправедливими. Так само як і згадку прізвища голови парламентської більшості Давида Арахамії.

“Щодо Арахамії також, бо вони до нього не дійшли, ніяких рішень, які були б вигідні цим мудакам, не було”, – стверджують на Банковій.

Хто такий Клименко?

У минулому Клименко – очільник Національної поліції України.

Після трагічної загибелі міністра МВС Дениса Монастирського у січні 2023 року Клименко очолив замість нього це відомство.

На чолі міністерства він пропрацював до липня 2026-го та покинув його на тлі стрімкого перезавантаження усього уряду.

Спершу Клименко мав очолити Міноборони замість Михайла Федорова, та зрештою опинився у кріслі секретаря РНБО.

“До РНБО Клименко потрапив за рекомендацією Буданова, бо ситуація навколо нього склалась врешті-решт так, що його просто кинули з усіма цими переведеннями з МВС до Міноборони”, – розповідав BBC News Україна один зі співрозмовників, обізнаний із деталями тогочасного кадрового рішення.