Європа виконує таємну місію зі створення космічних ракет з «необмеженою дальністю».

Про це пише The Times, передає Zn.ua.

Як стало відомо виданню, німецька технологічна компанія розробляє космічну зброю класу «земля-земля» з «необмеженою глобальною дальністю дії», яка теоретично може вразити будь-яку ціль у росії.

Ця система, відома як високоточна орбітальна система дальнього удару (Pods), складається зі звичайного снаряда, який запускається з супутника всередині екранованого спускного апарата, щоб запобігти його згоранню через тертя в атмосфері під час спуску.

«Абсолютно нова та інноваційна можливість» розробляється компанією Atmos Space Cargo, розташованою на південному заході Німеччини, неподалік від французького кордону. Керівник компанії Себастьян Клаус, ветеран німецького спецназу, заявив, що його компанія почала працювати над військовими проєктами після початку війни рф проти України.

Хоча проєкт ще перебуває на ранній стадії, він аж ніяк не такий екстравагантний, як може здатися. У вересні американські військові вперше оголосили про наявність у них «зброї для контролю космічного простору на орбіті», не надавши при цьому додаткових подробиць щодо того, які системи розміщені на їхніх супутниках.

Два тижні тому ВПС США також повідомили про випробування можливості транспортування вантажів на величезні відстані в космосі за допомогою ракети-носія та повертального апарата.

Це частина секретної програми під назвою Starfall, яку розробляє Space X для доставки до тонни військової техніки в будь-яку точку планети. Кілька дрібніших американських стартапів створюють конкуруючі технології, які багато в чому схожі за принципом дії.

У західних збройних силах широко поширена думка, що Пекін і Москва прагнуть мати аналогічні системи.

Китай і росія «активно» розробляють «небезпечні речі», такі як ракети класу «земля-космос», здатні знищувати супутники, та супутникові «коорбітальні» системи, які можуть виводити з ладу інші супутники, заявив полковник Кріс Касл, заступник командувача космічних сил США в Європі та Африці, цього тижня на Берлінській конференції з питань безпеки.

Один із високопоставлених європейських військових командирів заявив, що вони з цікавістю стежать за розвитком німецької технології Pods, хоча й з деякими застереженнями.

«Я б не виключав такої можливості. Якщо у вас є повертальний апарат, то питання лише в тому, яке корисне навантаження ви туди помістите», — сказало джерело.

Генерал Клаус заявив, що наступним кроком стане залучення більшого партнера з оборонної промисловості, такого як MBDA — найбільшого в Європі виробника ракет. Це допоможе не тільки наростити виробництво, починаючи з етапу прототипу, а й вирішити низку складних «політичних і правових» питань, пов’язаних із цією зброєю.

Гвідо Брендлер, старший віце-президент MBDA, заявив, що виробник вивчає «космічні можливості», але йому ще належить провести «оперативний аналіз» технічної здійсненності та доцільності таких систем.

«Якщо інші країни так чинять, то для стримування ворожих держав необхідно робити те саме», — заявив Брендлер.

Однак на шляху розвитку цієї технології існують значні перешкоди.

По-перше, в Європі особливо поширене табу на розміщення зброї в космосі. Крім того, існують правові невизначеності. Наразі операції на орбіті та за її межами теоретично регулюються Договором про космічний простір 1967 року, який забороняє розміщення ядерних боєголовок та зброї масового знищення в космосі. Євросоюз та багато його держав розробляють власні закони про космічну діяльність, але вони ще не набрали чинності.

Також незрозуміло, чи виявиться ракета класу «космос-земля» технічно здійсненною або економічно доцільною альтернативою традиційним засобам ураження на великих відстанях.

Одне військове джерело зазначило, що траєкторію її польоту ворожим державам буде порівняно легко виявити й відстежити.

Однак ця концепція свідчить про глибоку зміну готовності НАТО відкрито розглядати можливість нанесення ударів по цілях у глибині російської території у разі початку Москвою війни проти альянсу.

За минулі роки багато союзників придбали цілу низку високоточних ударних засобів, таких як реактивні системи залпового вогню, крилаті ракети Jassm та нові дрони великої дальності.

Однак донедавна вони, як правило, з обережністю роз’яснювали стратегічне призначення цих ракет.

Схоже, ситуація змінилася після того, як генерал Алексус Грінкевич, верховний головнокомандувач НАТО, у своїй промові у Варшаві в жовтні виклав спрощену версію «теорії перемоги» в оборонній війні. Стратегія «блокувати, послаблювати, зламати», за його словами, «за необхідності [передбачатиме] злам сил супротивника та оперативної системи ведення бойових дій, спрямованої проти нас».

«Що справді змінилося — і ми маємо пояснити це нашим суспільствам — так це те, що ми не можемо стримати напад противника, особливо звичайними засобами, просто блокуючи його. Достатньо поглянути на темпи виробництва [російських] реактивних безпілотників, крилатих ракет, балістичних ракет. Ми не можемо захиститися від них на 100%. Глибокий високоточний удар може, так би мовити, дати нам час для стримування супротивника, тому що ми можемо [завдати] певних збитків і водночас нарощувати всі інші можливості, щоб захиститися, у кращому разі, на 100%. Це те, що зараз є дещо новим у цьому рівнянні», — пояснює генерал Інго Герхартц, командувач сил НАТО, які відповідають за оборону Центральної та Східної Європи.