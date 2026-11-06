На Миколаївщині засуджено до довічного ув’язнення чоловіка, який ґвалтував правнучку своєї співмешканки.

61-річний чоловік упродовж чотирьох років систематично ґвалтував правнучку своєї співмешканки. Злочини почалися, коли дівчинці було шість років. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.

Дівчинка часто гостювала у прабабусі на вихідних і під час канікул. Про пережите вона розповіла бабусі у квітні 2025 року, а та – звернулася до правоохоронців.

Під час судового розгляду також довели, що чоловік отримував доступ до дитячої порнографії для особистого перегляду. Своєї вини він не визнав.

За підтримання публічного Миколаївської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у систематичному зґвалтуванні малолітньої та умисному одержанні доступу до дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.