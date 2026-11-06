Сполучені Штати зупинили та не надали Україні 16 мільярдів доларів допомоги, які були передбачені попередніми домовленостями.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю «ТСН» на полях Іберо-американського саміту в Мадриді, пише Громадське.

На запитання, чи може в Конгресі США після виборів з’явитися новий пакет допомоги Україні, Зеленський відповів, що «ми повинні працювати над цим».

«І подобається комусь чи не подобається, за всієї поваги до всіх, в України немає іншого виходу, аніж посилювати себе. Допоки триває війна — щонайменше. Безумовно, треба порушувати питання, що з минулих домовленостей і з минулих рішень 16 мільярдів були зупинені й 16 мільярдів було не надано», — сказав Зеленський.

Президент додав, що Україні треба рухатись до «нової політичної інфраструктури» в Сполучених Штатах Америки.

«Рухатись треба швидко. Об’єднувати ту двопартійну підтримку, яка в нас є. Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог. Зараз у нас можуть зрости шанси на отримання додаткової допомоги від Сполучених Штатів Америки», — сказав він.

Раніше Reuters писало, що перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США дасть змогу відновити допомогу Україні та блокувати спроби президента Дональда Трампа послабити санкції проти рф.

Зазначається, що двопартійна підтримка України в Конгресі є міцною, тому законодавці, ймовірно, зможуть зібрати необхідні дві третини голосів в обох палатах. Це дасть змогу ухвалювати нові пакети допомоги Києву, долаючи потенційне вето президента Трампа.

Інспектор Пентагону підтвердив

Роман Шрайк знайшов підтвердження цих слів Зеленського у звіті інспектора Пентагону.

-Якщо я правильно розумію, Зеленський заявляє про зупинення постачання зброї за програмою USAI – залишок 16 млрд. доларів. Нагадаю, що за Байдена були дві основні програми постачання зброї Україні:

PDA – відвантаження зі складів Пентагону (Конгресом видано дозвіл на 33.3 млрд дол). Ми отримали всі оголошені Байденом пакети до середини 2025 року. Є ще залишок у 5 млрд доларів для формування нових пакетів, але Трамп його, звичайно ж, не використовує.

USAI – замовлення виробникам (Конгресом виділено 33.5 млрд дол). Але тут процедура складніша і довша – зброю треба замовити, провівши тендер, потім укласти контракт на виробництво, сплатити його, і лише коли зброя буде готова, відправити до України.

Що важливо – практично в кожному пакеті USAI останнього року Байден містилися боєприпаси: снаряди, ракети для Петріотів, Насамсов, Хаймарсов. Причому Байден офіційно поставив Україну у пріоритет щодо ППО – перехоплювачі з виробництва мали йти насамперед нам.

Я весь час дивувався – у нас має бути постійний (хоч і недостатній) притік ракет для Петріотів, але ми все одно просимо гроші у європейців, щоб купити ці ж ракети у США.

Але якщо слова Зеленського вірні, то поставлені нам поставки просто зупинені. Зброя виготовляється, надходить на склади Пентагону, але до нас не вирушає. Давайте, європейці, платіть гроші.

Я знайшов підтвердження словами Зеленського – у звітах Конгресу від генерального інспектора Пентагону, який займається контролем допомоги Україні.

На першій картинці (звіт 1 говориться, що станом на березень 2026 за програмою USA1. доларів із загальної суми 33.5 млрд.

На другій картинці (звіт 2 говориться, що станом на 6 серпень 3 – 3 до 3%. ті самі 19.2 млрд доларів.

Тобто з березня до серпня за програмою USAI в Україну доставлено зброї на НІХУЯ доларів.

Щоправда, 33.5 млрд. мінус 19.2 млрд. вийде залишок на 14.3 млрд., а не 16 млрд., як стверджує Зеленський.

Крім того, 1 млрд. Хегсет і Ко примудрилися прострочити, не встигнувши провести тендер і розмістити замовлення у виробництво до дедлайну.

Але на тлі великого п…ця це вже деталі. Чекаємо на розслідування Конгресу з усього цього, – сподівається Шрайк.