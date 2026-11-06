Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів 2 листопада по Комишувасі Запорізької області зросла до 53. Ще п’ятеро людей поранені, понад десятки ще вважають зниклими безвісти. Під завалами досі перебувають люди і загиблих і загиблих буде набагато більше, адже пошукеи

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

“Масштаб трагедії страшний. За кожною цифрою – людське життя, родина, яка втратила найдорожчих, або досі чекає на звістку про близьких”, – зазначив він.

“Росія завдала мінімум дев’ять авіаударів по Комишувасі саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі життєстійкості”, – сказав Семікін.

Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000.

“ФАБ-3000 – це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів”, – зазначив він.

Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася і виникла пожежа.

“У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу. Не на військовий об’єкт, не на позиції. У місце, де мали отримати підтримку. Саме по них Росія застосувала авіабомби, призначені для знищення потужних укріплень”, – додав очільник ОВА.

Джерела ВВС вказують, що підземне укриття для школи, у якій був розміщений центр життєстійкості, збудували на глибині 7 метрів, воно було розраховане на розміщення сотень дітей.

Пошуки тривають, але рятувальні роботи доводиться періодично припиняти, бо росіяни продовжують атакувати FPV-дронами, зазначав Семікін.

Напередодні обстріл прокоментував президент України Володимир Зеленський.

“Це був удар по будівлі школи. Занять, звісно, там вже не було: Комишуваха дуже близько до фронту. Будівлю та укриття у ній використовували для гуманітарної роботи – щопонеділка роздавали людям гуманітарну допомогу”, – зазначив він.

“Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились у Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там. І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості”, – додав президент.

У Запорізькій області оголосили три дні жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі – 3,4 та 5 листопада.

Загиблі рятувальники

У ДСНС повідомили, що серед загиблих у Комишувасі – двоє рятувальників, Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Обом було по 44 роки.

“Сьогодні їхні родини переживають непоправну втрату. Без чоловіка залишилися дружини, без батька – 4 дітей: 18-річний і 19-річний сини, 12-річна та 8-річна доньки”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, рятувальники прибули за викликом після того, як вранці 2 листопада росіяни завдали удару по навчальному закладу в одному з населених пунктів Запорізького району.

“Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, виникла загроза повторного обстрілу. Надзвичайники перейшли в укриття. Та ворог завдав повторних ударів по місцю попереднього влучання”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Були зруйновані спортивна зала та господарська споруда, пошкоджена будівля навчального закладу, знищений пожежно-рятувальний автомобіль.