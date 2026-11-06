-Провів селектор по ситуації в регіонах з ліквідацією наслідків російських ударів та енергопостачанням. Найгірша ситуація – в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики.

Уряд України забезпечує додаткові речі, які можуть допомогти. Це стосується постачання обладнання та пришвидшення робіт. Є також домовленості з Німеччиною та Іспанію – говорив про це з лідерами та компаніями під час візитів – щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання.

Були доповіді і про ситуацію в Дніпрі, Харкові, на Полтавщині, Черкащині, у Вінницькій області, в Одесі та області, на Житомирщині, Сумщині, у Київській області. Окремо проговорили з представниками енергетичних компаній – як державних, так і приватних – щодо необхідності залучити додаткові бригади та прискорити відновлення.

Премʼєр-міністр України доповів про запуск програми щомісячних доплат усім, хто залучений до відновлювання, зокрема енергетикам, комунальникам, залізничникам, працівникам обʼєктів водопідготовки та водопостачання. Важливо, що залучаються визначені спроможності ЗСУ для відновлення енергомережі та енергообʼєктів.

Була доповідь Головнокомандувача ЗСУ та Повітряних Сил про застосування для збиття «шахедів» бойової авіації, груп прикриття обʼєктів енергетики, інфраструктури та про застосування мобільних вогневих груп. Готуємо додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з нашими партнерами. Є окремі доручення Премʼєр-міністру України по комунікації з країнами-сусідами та роботі експортних ліній солідарності. Дякую кожному й кожній, хто справді ВСЕ робить і працює цілодобово для людей!