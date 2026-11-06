Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Валерії Ладики, яка, за даними слідства, брала участь у блокуванні підрозділу Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка hromadske.

Суд відправив жінку під варту з можливістю внесення застави розміром 66 560 гривень.

Валерію Ладику підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період — ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, вона брала участь у блокуванні підрозділу Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці та закликала перекинути службовий автобус із військовими всередині.

У суді прокурор заявив, що підозрювана активно закликала присутніх до перекидання автобуса, водночас не обмежувалася лише словесними закликами, а й безпосередньо брала в цьому участь.

«Своїми умисними діями вона перешкоджала діяльності 31 бригади Національної гвардії України, створюючи перешкоди військовослужбовцям у виконанні покладених на них службових обов’язків», — заявив прокурор і зазначив, що іншим учасникам подій також було повідомлено про підозру.

Сама Валерія Ладика у суді розповіла, що прийшла на місце подій після того, як побачила відео в соцмережах про те, що там «незаконно тримають і б’ють хлопців».

«Побачила в прямому ефірі в Тіктоці, що там незаконно тримають хлопців і що туди не може потрапити лікар. Мені весь день ці відео попадалися. Казали, що там хлопців б’ють», — каже Валерія.

Водночас підозрювана стверджує, що не була обізнана про розташування за цією адресою військового об’єкта. «Дуже розкаююся. Якби я знала, як там усе насправді, як зараз знаю, я б туди навіть не поїхала», — зазначила вона.

Сторона обвинувачення просила суд застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Серед ризиків прокурор назвав переховування, спотворення доказів, незаконний вплив на свідків, а також ризик перешкоджання законній діяльності військових формувань.

Захисник просив суд повністю відмовити в задоволенні клопотання, а в тому разі, якщо суд усе ж дійде висновку про необхідність застосування запобіжного заходу, просив визначити заставу в мінімальному розмірі, передбаченому законодавством.

«Це випадкова людина, яка повірила тому, що відбувається. І за це вона несе відповідальність на рівні з тими, хто, можливо, організував чи легалізував це, — уже слідство з’ясує», — додав адвокат.

Старша сестра Валерії Вікторія після рішення суду в коментарі hromadske заявила, що теж була на місці подій і вважає дівчину не винною.

«Вона не винувата, вона просто показалася на одному відео, там було дуже багато людей, був натовп. Автобус був побитий до нас, у ньому вже нікого не було, я знаю, бо я там теж була. Ми прибули туди приблизно о 22:30, у мене є час замовлення таксі. У мене телефон теж вилучили, він досі в СБУ», — каже сестра Вікторія.

У мережі також поширювали відео, на якому дівчина, схожа на Валерію, розпилює балончик у правоохоронців біля автобуса з нацгвардійцями.