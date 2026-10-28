Instagram тестує новий формат відео під назвою Features, який дозволить авторам публікувати ролики тривалістю до півтори години. Платформа розраховує залучити подкастерів, коміків та інших творців довгого контенту, а також утримувати глядачів усередині застосунку. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Про початок тестування 26 жовтня оголосили керівник Instagram Адам Моссері та віцепрезидентка з продукту Тесса Лайонс. Після перших випробувань у Бразилії функція стане доступною для обраних авторів у США. Коли її запустять в інших країнах, зокрема в Німеччині, поки невідомо.

Довгі відео будуть пов’язані зі звичними Reels. Користувач зможе переглянути короткий фрагмент подкасту або шоу й перейти безпосередньо до повної версії, не виходячи з Instagram. Повноформатні ролики також планують показувати в розділі рекомендацій. Відео будуть горизонтальними — зокрема, з розрахунком на перегляд на телевізорах.

Для Instagram це не перша спроба вийти на ринок довгих відео: у 2018 році компанія запустила IGTV, але у 2022-му закрила цей сервіс. Тепер платформа знову намагається об’єднати короткі ролики й повноцінні шоу в одному застосунку.