Нідерланди виділять Україні новий пакет військової допомоги обсягом 500 млн євро. До нього увійдуть засоби ППО та безпілотники для захисту від російських обстрілів.

Про це стало відомом під час пресконференції прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена і президента України Володимира Зеленського.

Єттен підтвердив надання додаткових 500 млн євро на оборонні потреби України. У межах цієї допомоги українські сили отримають необхідні дрони та засоби ППО для захисту критичної інфраструктури та цивільного населення від регулярних повітряних ударів з боку РФ.

Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за вагому підтримку України, особливо в період масованих атак на енергосистему.

-Я хочу подякувати за новий пакет, про який зараз сказав Роб. Для нас він дуже потрібний, особливо в цей період масованих атак на нашу енергетичну систему. Пакет, який готується саме зараз, восени. Це те, що дійсно вагомо, зокрема для відбиття цих повітряних атак, – сказав Зеленський.