Це зазначають херсонці у соцмережах, про це написав і омбудсмен Дмитро Лубінець.

-«Найголовніше — щоб був мир», – саме такі слова сьогодні найчастіше чуємо від людей на Херсонщині. Спілкуючись із місцевими жителями, мій представник Василь Донець почув багато прохань продовжити роботу, спрямовану на припинення вогню.

Вже другий день ми перевіряємо та контролює дотримання режиму тиші.

Припинення вогню вплинуло на саме місто. Херсон, який перебував постійно під обстрілами, буквально ожив. На вулицях стало більше людей, активізувалося міське життя. Люди спокійно виходять на вулицю, гуляють, насолоджуються осіннім сонцем. Те, що для когось є звичайним повсякденним життям, для жителів Херсонщини сьогодні — найбільше бажання.

Нагадаю, що станом на 12.00 українська та російська сторона продовжують повністю виконувати домовленості. Режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом (04:00 за московським часом) і триватиме до 1 листопада, 22:59.

Це дозволить нам здійснити гуманітарну місію, яку ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп.

Я оперативно інформуватиму суспільно та медіа про весь перебіг місії і дотримання домовленостей, як керівник переговорної групи з української сторони. Розумію, наскільки велика увага прикута до цієї теми.

Але за всіма переговорами, домовленостями та дипломатичними зусиллями стоять насамперед люди. Їхні життя, безпека та надія на мирне майбутнє. І саме заради них ми маємо продовжувати цю роботу.