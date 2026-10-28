Про рішення Британії повідомив президент Зеленський.

-Дуже добра була розмова з Прем’єр-міністром Британії Бернемом, і ми вдячні Британії за незмінну сильну й справді лідерську підтримку. Сьогодні є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів: 7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів – британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя. Це в плюс до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні.

Справді сильний крок і дуже вчасний – якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати. Кожен крок на посилення України – це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити.

Звісно, обговорили з Енді також і санкційну політику, і Британія в цьому буде й надалі принциповою. Це глобально важливий приклад.

Вдячний Британії, вдячний Прем’єр-міністру Бернему та його команді, вдячний кожному й кожній у світі, хто розуміє, що варто бути з Україною, і це означає бути на правильній стороні історії.