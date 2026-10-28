Ситуація із захворюваністю на грип, COVID-19 та інші ГРВІ на тижні з 19 до 25 жовтня 2026 року.

Протягом минулого тижня продовжився помірний ріст захворюваності на ГРВІ, типовий для цього періоду епідсезону та на 11,4% нижчий, ніж в аналогічний період торік. Жодних ознак інтенсивного поширення респіраторних інфекцій в Україні не спостерігається.

Про це пише Міністерство охорони здоров’я України.

За результатами лабораторних досліджень на минулому тижні підтверджено один випадок грипу в Рівненській області. Від початку епідсезону це другий лабораторно визначений вірус грипу — перший було виявлено в Харківській області протягом 5–11 жовтня. В обох випадках ідентифіковано вірус грипу типу A. В інших зразках було ідентифіковано віруси, які традиційно циркулюють протягом кожного епідсезону (SARS-CoV-2, парагрипу, аденовіруси та риновіруси).

Статистика захворюваності за тиждень 19–25.10.2026:

усього на ГРВІ захворіло 109 202 людини (42 384 дорослих і 66 818 дітей). Це на 2,6% більше за попередній тиждень.

підтверджено 99 випадків COVID-19 – на 7 більше, ніж тиждень тому.

госпіталізовано 2042 пацієнти з ГРВІ (1,9% від загальної кількості зареєстрованих випадків), серед них 1270 дітей.

Показники захворюваності в усіх регіонах України відповідають фоновому рівню інтенсивності.

Усього протягом епідемічного сезону з 28 вересня до 25 жовтня 2026 року на ГРВІ перехворіло 416 645 людей (на 18,4% менше, ніж торік за аналогічний період), поміж яких було підтверджено 316 випадків COVID-19.

Перебуваючи в громадському транспорті чи приміщеннях із великою кількістю людей (наприклад, приймальні держустанов або укриття) дотримуйтеся таких порад, щоб уберегтися від респіраторних інфекцій:

мінімізуйте доторки до поверхонь — поручнів, ручок; після контакту скористайтеся антисептиком;

за можливості тримайте дистанцію — навіть пів метра вже зменшує ризик передавання вірусів;

обирайте місця ближче до припливу свіжого повітря, як-от відкриті вікна або двері, якщо це безпечно;

уникайте розмов упритул у закритих просторах;

користуйтеся антисептиком одразу після виходу з транспорту чи приміщення, де було людно.