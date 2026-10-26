У Барселоні розпочали незвичний експеримент для боротьби з небезпечними інфекціями, випустивши на вулиці міста понад пів мільйона спеціально вирощених самців комарів. Ці комахи є носіями бактерії «Вольбахія», яка робить потомство від їхнього спаровування із самками нежиттєздатним.

Як повідомляє наукове видання New Scientist, такий крок дозволить суттєво скоротити популяцію комарів у місті та знизити ризик спалахів лихоманки Денге та інших загрозливих хвороб, пише ТСН.

Барселона не перше місто, де проводять експертимент

Сінгапур уже успішно застосовує цей метод, але для Європи це перший масштабний досвід безпосередньо на міських вулицях. Представник компанії «Rentokil» Рубен Буено Марі зазначає, що Барселона стала першим європейським містом, де розробку запустили у громадському просторі.

Проблема хвороб, які розносять комарі, гостро зростає по всьому світу через глобальне потепління. Особливу загрозу для Європи становить азійський тигровий комар, який адаптувався до життя поруч із людьми та активно кусає вдень.

Цей вид уже поширився у 16 країнах, зокрема в Іспанії, і переносить небезпечні віруси на кшталт Денге чи Чікунгуньї, що викликає велику занепокоєність Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.

Звичайні інсектициди тут малоефективні, адже азійський тигровий комар здатен відкладати яйця навіть у крихітних краплях дощової води на смітті. Саме тому «Rentokil» у партнерстві з проєктом від Google «Debug» вирішили застосувати новий підхід зі стерилізацією комах, щоб зупинити їхнє розмноження.

Чому це може спрацювати

Цей метод працює завдяки тому, що самки комах зазвичай паруються лише один раз за життя. Якщо їхнім партнером стає стерильний самець, потомства не буде. Раніше для цього комах опромінювали, але такі самці швидко гинули й рідше спарувалися.

Щоб розв’язати цю проблему, проєкт «Debug» використав бактерію «Вольбахію». Якщо самець інфікований цією бактерією, а самка ні, її яйця просто не запліднюються. Фактично це робить самців стерильними без шкоди для їхньої активності. Під час тестових випробувань у Римі такий підхід дозволив скоротити кількість життєздатних яєць майже на 90 відсотків.

У Барселоні цей проєкт стартував у середині серпня. Щотижня з лабораторії в Маямі до Іспанії доправляють близько 80 тисяч спеціально вирощених комарів. Випускати їх планується до середини листопада, після чого експеримент відновлять уже у травні.

Головний ризик методу: як штучний інтелект сортує комарів

Головна складність цього методу полягає у потребі високоточного розділення самців і самок комарів, адже поява серед випущених комарів здатних до розмноження самок може звести нанівець увесь ефект. Для цього проєкт «Debug» застосовує автоматизовані системи зі штучним інтелектом та розпізнаванням зображень. За словами Рубена Буено Марі, точний відсоток можливих помилок під час сортування якраз і розраховують з’ясувати під час поточних випробувань.

Втім, фахівці заспокоюють: для розведення використовують той самий штам комарів, який вже мешкає в Іспанії. Тому навіть у разі потрапляння окремих самок у довкілля це не призведе до появи нових різновидів комах.