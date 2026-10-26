Незалежні аналітики стверджують, що демократи мають хороші шанси здобути контроль над Палатою представників, а можливо, і над Сенатом США на проміжних виборах 3 листопада.

Це надало б їм частку влади у Вашингтоні після двох років домінування республіканців, пише REUTERS.

Демократи зазначають, що республіканці дозволили адміністрації президента Дональда Трампа оголошувати війну та розпоряджатися бюджетними коштами, хоча, згідно з Конституцією США, ці повноваження належать законодавцям.



Ось кілька способів, якими Конгрес під контролем демократів міг би обмежити зовнішню політику Трампа.

ЗАПОБІГАННЯ ВІЙНІ З ІРАНОМ

Трамп не отримав схвалення Конгресу перед початком війни з Іраном 28 лютого. Демократи неодноразово голосували за припинення бойових дій, доки таке схвалення не буде отримано. Одна з цих резолюцій була ухвалена за підтримки кількох республіканців, проте адміністрація Трампа проігнорувала її.

Отримавши контроль над Палатою представників або Сенатом, демократи могли б скоротити витрати на оборону, щоб змусити Трампа звернутися до Конгресу за дозволом на продовження війни. Вони також могли б вимагати від посадовців адміністрації публічних свідчень щодо їхніх планів.



НОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ УКРАЇНИ

Трамп фактично призупинив пряму фінансову та військову допомогу США Україні — попри широку підтримку з боку як демократів, так і республіканців у Конгресі — у той час, коли країна протистоїть російському вторгненню.

Зокрема, він викликав обурення серед членів Конгресу (зокрема й багатьох республіканців), скасувавши санкції щодо російського дизельного пального та енергоносіїв лише через кілька тижнів після того, як сам підписав закон про їх запровадження.

У разі перемоги в обох палатах у листопаді демократи зможуть визначати порядок денний голосувань.

Це дозволить їм схвалити нову допомогу Україні — і, ймовірно, це рішення набере дві третини голосів, необхідні для подолання вето Трампа.

Вони також можуть зосередитися на інших діях Трампа. Наприклад, член Палати представників від штату Нью-Йорк Грегорі Мікс — який може очолити Комітет у закордонних справах у разі перемоги демократів — ініціював двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування плану Трампа щодо повернення російського дизельного пального на світовий ринок.

ПРИПИНИТИ ВІЙСЬКОВУ ДОПОМОГУ ІЗРАЇЛЮ

Підтримка Ізраїлю серед демократів різко впала через його дії у війні в Газі, в результаті якої загинули десятки тисяч палестинських мирних жителів. Триваюче насильство на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан та тісний союз прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з республіканцями також були чинниками.

Демократи можуть обмежити або припинити військову допомогу Ізраїлю, яка за останній фінансовий рік становила 3,8 мільярда доларів. Це більше, ніж було надано будь-якій іншій країні.

Майже половина демократів у Палаті представників проголосували цього літа за припинення допомоги Ізраїлю. Деякі з тих, хто голосував проти цих зусиль, такі як Мікс, підтримали обмеження на постачання Ізраїлю зброї, такої як важкі бомби.

ОБМЕЖИТИ ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ ТА ВІДНОВИТИ ІНОЗЕМНУ ДОПОМОГУ

Демократи набагато частіше, ніж республіканці Трампа, обмежують військові витрати. Трамп вимагав безпрецедентного збільшення військового бюджету на 67% цього року до 1,5 трильйона доларів, але демократи заблокували це в Сенаті, посилаючись на його відмову консультуватися з Конгресом щодо війни в Ірані та різке скорочення соціальних програм.

Трамп також утримав або скасував мільярди доларів іноземної допомоги, схваленої Конгресом. Багато демократів були обурені скороченнями та кажуть, що спробують відновити фінансування.