Напередодні зими українці активніше шукають будинки для оренди, зокрема через можливість автономного опалення та водопостачання під час відключень. Найбільше зростання попиту за рік зафіксували в Чернівецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Де оренда будинків найдорожча

У Київській області медіанна вартість довгострокової оренди будинку у вересні становила 134 тисячі гривень на місяць. Це на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На ціни значною мірою впливає вартість житла в столиці та передмісті. Зокрема, влітку 2026 року медіанна ціна оренди будинку в Козині перевищувала 400 тисяч гривень, у Вишеньках становила близько 175 тисяч гривень, а в Гатному та Гнідині – понад 100 тисяч гривень.

Додатковим чинником вартості є автономність будинків, зокрема наявність резервних джерел живлення та опалення.

На другому місці за вартістю оренди – Закарпатська область, де медіанна ціна досягла 36 тисяч гривень. За рік вона зросла на 74%.

В інших областях зафіксували такі показники:

Дніпропетровська – 34 тисячі гривень, зростання на 36%;

– 34 тисячі гривень, зростання на 36%; Одеська – 31 тисяча гривень, зростання на 1%;

– 31 тисяча гривень, зростання на 1%; Чернівецька – 30,4 тисячі гривень, зростання на 15%;

– 30,4 тисячі гривень, зростання на 15%; Львівська – 29 тисяч гривень, зростання на 17%;

– 29 тисяч гривень, зростання на 17%; Івано-Франківська – 26 тисяч гривень, зростання на 44%;

– 26 тисяч гривень, зростання на 44%; Харківська – 22 тисячі гривень, зростання на 83%.

Де попит на оренду будинків зріс найбільше

Попри високі ціни, найбільше зростання попиту на довгострокову оренду будинків за рік зафіксували в західних областях.

Лідером стала Чернівецька область, де кількість відгуків на оголошення збільшилася на 163% порівняно з вереснем 2025 року.

Також значний приріст показали:

Закарпатська область – на 110%;

– на 110%; Івано-Франківська – на 105%;

– на 105%; Львівська – на 70%;

– на 70%; Київська – на 34%;

– на 34%; Харківська – на 30%.

Водночас у Дніпропетровській області кількість відгуків на оголошення скоротилася на 17%, хоча медіанна ціна оренди за рік зросла на 36%.

В Одеській області ринок залишився відносно стабільним: і попит, і медіанна вартість збільшилися на 1%. Оренда будинку тут коштувала 31 тисячу гривень на місяць.

Чому українці шукають будинки перед зимою

За даними OLX Нерухомість, напередодні холодів українці дедалі частіше розглядають приватні будинки як варіант переїзду. Однією з причин є можливість забезпечити альтернативні джерела водо- та теплопостачання під час відключень електроенергії.

Високі ціни на оренду зосереджені переважно в Київській області та регіонах із великими обласними центрами. Водночас найбільше зростання попиту спостерігається на заході України, де на ситуацію, за оцінкою платформи, впливає безпековий чинник.