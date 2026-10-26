Вчора, 25 жовтня, приблизно о 21:20 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв» у м. Нова Одеса 53-річний водій Ford Transit, рухаючись по вул. Центральній, скоїв наїзд на пішохода, яка за попередніми даними, лежала на проїзній частині.

Внаслідок автопригоди від отриманих тілесних ушкоджень 44-річна потерпіла загинула на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі поліцейські встановлюють обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: 068-327-44-14 або 102.