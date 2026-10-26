Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який бореться за політичне виживання на виборах у вівторок, останніми днями звертався до президента Трампа з проханням продемонструвати більшу публічну підтримку його передвиборчої кампанії.

Про це повідомляють американське джерело, обізнане із ситуацією, та ізраїльське джерело, поінформоване про цей випадок, пише Axios.

За словами американського джерела, у Білому домі розцінюють наполегливі прохання Нетаньягу як «ознаку відчаю» та свідчення того, що ізраїльський лідер вважає, що програє.

Нета Молхо, речниця партії Нетаньягу «Лікуд», заперечила, що прем’єр-міністр просив Трампа підтримати його кампанію «останніми днями або до того, як той оприлюднив свою заяву про підтримку».

У Білому домі не відповіли на прохання про коментар. Два тижні тому в інтерв’ю телеканалу Newsmax Трамп заявив, що до нього зверталися люди з Ізраїлю з проханням підтримати Нетаньягу.

Американське джерело повідомило, що за останні три дні Нетаньягу двічі розмовляв із Трампом і просив його посилити підтримку, висловлену минулого тижня в дописі на платформі Truth Social.

За словами джерела, Нетаньягу навіть пропонував конкретні формулювання для додаткових заяв на його підтримку.

Ізраїльське джерело, поінформоване про дії Нетаньягу, зазначило, що прем’єр-міністр пропонував Трампу провести телефонні розмови з ізраїльськими журналістами, щоб висловити додаткову підтримку.

Після кількох тижнів вагань минулої неділі Трамп офіційно підтримав Нетаньягу. Він навіть припустив, що поразка Нетаньягу матиме наслідки для відносин між США та Ізраїлем.

Трамп ніколи не працював з іншим ізраїльським прем’єр-міністром, окрім Нетаньягу, і особисто не знайомий з жодним із інших кандидатів. Між ними склалися тісні, але часто непрості стосунки.

У п’ятницю три провідні ізраїльські телеканали оприлюднили останні передвиборчі опитування. Усі вони свідчать про те, що коаліція Нетаньягу суттєво не дотягує до парламентської більшості.

Згідно з усіма трьома опитуваннями, блок Нетаньягу може розраховувати лише на 50 місць у Кнесеті, що налічує 120 депутатів, — це на 17 місць менше, ніж має його нинішня коаліція. Його партії «Лікуд», яка наразі має 32 місця, прогнозували лише 20.

Згідно з опитуваннями, опозиційний блок на чолі з колишнім начальником Генштабу Гаді Айзенкотом міг розраховувати на 52–56 місць, а ще 14–16 місць мали б отримати дві арабські партії. «11-й канал» також прогнозував чотири місця для партії резервістів, яка не приєдналася до жодного з блоків.

«14-й канал», що займає пронетаньягуівську позицію, виявився винятком: в опитуванні, проведеному на початку цього тижня, він прогнозував 60 місць для блоку Нетаньягу і 30 місць для «Лікуду».

Між рядків: один із американських посадовців назвав цю підтримку безпрограшним варіантом для Трампа, незалежно від результатів виборів.

Якщо Нетаньягу переможе — або залишиться при владі як виконувач обов’язків прем’єр-міністра, — Трамп зможе приписати собі заслугу в його політичному порятунку і використати це як важіль впливу, щоб домогтися поступок.

Якщо ж Нетаньягу програє, а його опоненти сформують уряд, нові лідери Ізраїлю все одно будуть зацікавлені в налагодженні хороших відносин із Трампом. А його підтримка їхнього суперника швидко відійде на другий план і забудеться.

Але є нюанс: дехто з радників Трампа вважає, що ізраїльський уряд на чолі з іншою особою може відкрити нові можливості для реалізації трампівського курсу щодо Близького Сходу.