Корупція, самозбагачення та можливі конфлікти інтересів в адміністрації президента США Дональда Трампа стали одними з головних причин невдоволення американських виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. Близько 69% зареєстрованих виборців заявили, що занепокоєні цими проблемами в другій адміністрації Трампа.

Про це свідчать результати опитування Financial Times та дослідницької компанії Focaldata.

Дослідження проводили 16–18 жовтня серед 1648 зареєстрованих виборців у США. Похибка становить приблизно 2,8 відсоткового пункта.

Корупція в адміністрації Трампа

Згідно з опитуванням, 69% респондентів заявили, що «дуже» або «певною мірою» занепокоєні корупцією, самозбагаченням і конфліктами інтересів в адміністрації Трампа. Серед тих, хто голосував за нього на президентських виборах 2024 року, таких майже половина.

Водночас близько половини всіх опитаних вважають, що за другого президентського терміну Трампа проблема корупції стала серйознішою, ніж за попередніх адміністрацій.

Як зазначає Financial Times, ці настрої можуть вплинути на результати проміжних виборів, під час яких республіканці намагатимуться зберегти контроль над Конгресом, а демократи — отримати більшість.

Трамп закликав виборців сприймати голосування так, ніби його власне ім’я буде в бюлетенях. Відтак ставлення до президента може позначитися на результатах кандидатів від Республіканської партії.

Зростання вартості життя

Невдоволення корупцією посилюється на тлі економічних проблем, з якими стикаються американські родини. За даними опитування FT, 56% респондентів заявили, що їхнє фінансове становище погіршилося від початку другого терміну Трампа в січні 2025 року. Понад чверть опитаних повідомили, що їм довелося скоротити базові витрати, зокрема на продукти харчування або медичне обслуговування.

Близько 54% респондентів покладають найбільшу відповідальність за високі ціни на адміністрацію Трампа або республіканців у Конгресі. Ще понад 40% заявили, що подорожчання змушує їх із більшою ймовірністю підтримати демократів на проміжних виборах.

Професор бізнес-школи Колумбійського університету Джеремі Ней вважає, що поєднання фінансових труднощів із повідомленнями про можливе збагачення президентської родини посилює розчарування громадян.

За його словами, коли американці змушені відмовлятися від дорогого лікування, а водночас дізнаються про прибутки родини президента від криптовалютних проєктів, у них виникає відчуття, що система працює не в їхніх інтересах.

Дані опитування також свідчать, що корупція стала одним із ключових питань для американців поряд із вартістю життя. Деніел Вайнер із Центру юстиції Бреннана при Нью-Йоркському університеті зазначив, що багато громадян пов’язують ці дві проблеми, вважаючи, що політична система надає переваги впливовим людям.

Мільярдні прибутки родини президента

Окремим предметом критики стали доходи родини Трампа від криптовалютних проєктів. За даними Financial Times, під час другого президентського терміну члени його родини заробили на таких проєктах щонайменше $1 млрд.

Крім того, деякі корпоративні донори, які мають тісні зв’язки з родиною президента, отримали вигоду від змін державної політики. Державні контракти, зокрема, дісталися компаніям, у які інвестувала фірма Дональда Трампа-молодшого.

Ці обставини посилюють дискусію про можливі конфлікти інтересів у Білому домі. Водночас самі результати опитування відображають занепокоєння громадян і не є доказом незаконних дій конкретних осіб.

Білий дім відкидає звинувачення

Речник Білого дому Девіс Інгл відкинув звинувачення в корупції та заявив, що Трамп бореться з шахрайством у федеральному уряді, притягує порушників до відповідальності й заощаджує кошти платників податків.

Він також звинуватив демократів у Конгресі в небажанні боротися з марнотратством і зловживаннями. За словами представника адміністрації, конфлікту інтересів немає, а президент діє в інтересах американців.

Однак результати опитування свідчать, що такі пояснення не усувають занепокоєння значної частини виборців.

Напередодні голосування республіканці також побоюються, що низькі рейтинги схвалення Трампа та економічні наслідки запровадження мит і війни з Іраном можуть послабити їхні позиції.