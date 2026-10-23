У Міноборони заявили, що станом на ранок 23 жовтня досі є випадки втрати зв’язку Starlink на швидкості 161 км/год.

Про це hromadske дізналося від джерел у Міністерстві оборони.

Там кажуть, що Сили оборони, фахівці Міністерства оборони України постійно проводять моніторинг роботи ліній Starlink/Starshield та фіксують результати.

Станом на ранок досі спостерігаються випадки втрати звʼязку на швидкості 161 км/год. «Підтверджень, що обмеження зняті, наразі немає», — заявляють джерела в МОУ.

Президент США Дональд Трамп увечері 22 жовтня повідомив, що Ілон Маск уже зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

Про ймовірне скасування обмежень на роботу терміналів Starlink писав і журналіст Economist Олівер Керролл. Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі очікує на інформацію від державного секретаря США Марко Рубіо щодо цього.

Що відомо про обмеження роботи Starshield?

У Міноборони України розповідали, що в ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила роботу терміналів Starshield для України («військовий пакет» Starlink).

Це сталося на тлі того, що Ілон Маск — власник компанії SpaceX — підтримав слова президента США Дональда Трампа, який звинувачує Україну у збільшенні цін на паливо через удари по російських нафтопереробних заводах.