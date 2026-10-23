Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання жителя райцентру, фігурант поводив себе зухвало, нецензурно висловлювався, погрожував співробітникам поліції предметом зовні схожим на ніж та перешкоджав проведенню слідчих дій. Поліцейські зібрали усі докази та довели причетність чоловіка до вчинення двох злочинів. Днями суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі терміном дев’ять років.

Як пише поліція Миколаївської області, подія сталась у червні 2024 року. Отримавши оперативну інформацію про те, що 40-річний мешканець м. Вознесенська зберігає нарковмісні рослини, поліцейські провели перевірку, а отримавши підтвердження, на підставі ухвали суду, з санкціонованим обшуком прийшли до домоволодіння фігуранта.

Під час проведення слідчих дій на території домогосподарства, фігурант поводив себе зухвало, нецензурно висловлювався, погрожував співробітникам поліції предметом зовні схожим на ніж та перешкоджав проведенню слідчих дій. У помешканні господаря правоохоронці виявили та вилучили близько 4 кілограмів готового до вживання канабісу та 56 набоїв калібру 5,45 мм і два магазини до автоматичної зброї.

Усе вилучене відправили для проведення відповідних експертиз.

Тоді слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 345 КК України – погроза насильством працівнику правоохоронного органу у зв’язку із виконанням цим працівником службового обов’язку, та ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Отримавши висновки експертів, слідчі повідомили чоловікові про підозру й у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Згодом досудове розслідування слідчі поліції завершили та направили обвинувальний акт до прокуратури, яка скерувала його до суду для розгляду по суті.

Нині за вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 345 КК України – погроза насильством працівнику правоохоронного органу у зв’язку із виконанням цим працівником службового обов’язку, та ч. 3 ст. 307 КК України – незаконне придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту наркотичного засобу, в особливо великих розмірах.

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.

Вирок не набрав законної сили. Процесуальне керівництво здійснювалося Вознесенською окружною прокуратурою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).