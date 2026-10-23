Поліцейські Житомирщини затримали 17-річну дівчину, яка, за даними слідства, допомагала фсб отруювати українських військових.

За вказівками російського куратора вона фасувала наркотики та надсилала їх поштою, зазначаючи вигадані дані відправника. За це їй обіцяли щонайменше 5 тисяч гривень.

Організатори зв’язувалися з військовими через Telegram і пропонували безкоштовні наркотики. Після отримання посилок давали вказівку вжити їх на камеру. Отримувачі не знали, що в капсулах міститься смертельна доза метадону.

Від отруєння загинули двоє військових на Житомирщині. Розслідуючи ці вбивства, поліцейські встановили інших отримувачів посилок. Це дозволило запобігти ще чотирьом убивствам — у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Дівчині повідомили про підозру в пособництві в умисному вбивстві двох людей за попередньою змовою та пересиланні наркотиків і психотропних речовин із метою збуту. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Також перевіряємо її причетність до інших злочинів.

-Двоє загиблих самовільно залишили військові частини. Військові, яких вдалося врятувати, продовжували службу. Для фсб ця різниця не має значення. Людину обирають мішенню саме тому, що вона — український військовий. Бо мета росії — вбивати наших людей і дестабілізувати ситуацію всередині країни, – зазначили в поліції і звернулися до військових та їхніх близьких:

– Людина, яка пропонує допомогу, надсилає подарунки чи наполегливо шукає особистої зустрічі, може виконувати завдання ворога. Будьте обережні з новими знайомствами. Не приймайте ліків чи інших препаратів, а також їжі чи напоїв сумнівного походження від малознайомих людей. Якщо вас схиляють щось ужити, тиснуть або погрожують — збережіть листування та повідомте поліцію за номером 102. Звертайтеся і тоді, коли така ситуація стосується вашого побратима: ця інформація може допомогти вчасно запобігти вбивству.