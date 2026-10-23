У січні – вересні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у сумі майже 170 млн гривень.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві скарбниці Миколаївщини за 9 місяців поточного року склав 110,7 млн гривень. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць області 59,1 млн гривень.

Надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад, а це фінансування соціальної сфери, розвитку інфраструктури, впровадження ефективних проєктів розвитку регіону. Ставку податку визначає місцева влада.

В ДПС Миколаївщини нагадують, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховується лише на площу, що перевищує встановлені пільгові норми:

для квартир – понад 60 кв. м;

для житлових будинків – понад 120 кв. м;

для різних типів житла у власності – понад 180 кв. метрів.

Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо податку на нерухоме майно фізичні особи можуть в Електронному кабінеті платника за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».

Своєчасна звірка даних допоможе уникнути помилок у нарахуваннях та переконатися у правильності визначення податкових зобов’язань.