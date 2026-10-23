Уражено пункт управління, місце пуску БпЛА та склади противника.
На жаль, до цього часу фіксуються випадки втрат зв’язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях. Втім українські військові продовжують завдавати ураження ворогу
Так, 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено:
Місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА армії рф у районі Донецька.
Ураження таких об’єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.
Пункт управління підрозділу в районі населеного пункту Громово в тимчасово окупованому українському Криму.
Склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Гірник та склад БпЛА в районі Свердлового Донецької області.
Склади матеріально-технічних засобів армії рф у районі населеного пункту Бердянське на Донеччині, а також у районах Балкового та Оріхівки Запорізької області.
Знищення складів з озброєнням та матеріально-технічними засобами ускладнює російському агресору забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії.
Район зосередження живої сили підрозділу зі складу «Рубікон» в районі населеного пункту Кам’янка Запорізької області.
Робота по ключових військових цілях противника триває.