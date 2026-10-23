Уражено пункт управління, місце пуску БпЛА та склади противника.

На жаль, до цього часу фіксуються випадки втрат зв’язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях. Втім українські військові продовжують завдавати ураження ворогу

Так, 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено:

Місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА армії рф у районі Донецька.

Ураження таких об’єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.

Пункт управління підрозділу в районі населеного пункту Громово в тимчасово окупованому українському Криму.

Склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Гірник та склад БпЛА в районі Свердлового Донецької області.

Склади матеріально-технічних засобів армії рф у районі населеного пункту Бердянське на Донеччині, а також у районах Балкового та Оріхівки Запорізької області.

Знищення складів з озброєнням та матеріально-технічними засобами ускладнює російському агресору забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії.

Район зосередження живої сили підрозділу зі складу «Рубікон» в районі населеного пункту Кам’янка Запорізької області.

Робота по ключових військових цілях противника триває.