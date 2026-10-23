У Румунії затримали українця, який заробив понад 938 тис. доларів на продажу дитячої порнографії через мережу сайтів.

36-річного мешканця Львова, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у розповсюдженні дитячої порнографії, затримали в Румунії. За даними слідства, він адміністрував близько тисячі вебресурсів, через які отримав понад 938 тис. доларів США.

Офіс Генерального прокурора готує документи для його екстрадиції в Україну.

За даними слідства, з початку 2025 року чоловік організував продаж матеріалів дитячої порнографії через мережу платних сайтів. Доступ до забороненого контенту надавав за криптовалюту.

Загальна сума отриманих коштів становила 938 700 доларів США, що за курсом НБУ станом на 14 жовтня 2025 року еквівалентно понад 39 млн грн.

Під час обшуків на його комп’ютері виявили докази адміністрування сайтів та продажу відповідних матеріалів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 301-1 КК України. Оскільки він переховувався від слідства, його оголосили в міжнародний розшук.

У серпні 2026 року підозрюваного затримали в Румунії у місті Тімішоара. Наразі триває процедура його видачі українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.