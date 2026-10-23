Йдеться про $2 млрд від Саудівської Аравії для зятя Трампа Джареда Кушнера за політичний вплив.

У жовтні 2026 року спалахнув гучний скандал після публікації уривків із книги журналіста Меттью Коула «Принци і злодії» у журналі Vanity Fair. За його версією, нідерландські розвідники знайшли скриншоти телефона зятя Трампа на сервері ГРУ, а згодом самі отримали можливість спостерігати за його екраном.

Звинувачення на адресу Кушнера стосуються, зокрема, таємних банківських рахунків, права підпису на яких він мав; переказів із-за кордону на сотні мільйонів доларів; а також політичних домовленостей із лідерами країн Близького Сходу.

Як повідомляється, усе почалося з того, що нідерландські слідчі отримали доступ до телефону Кушнера. Це стало можливим завдяки затриманому російському хакеру, який погодився співпрацювати зі слідством і надав доступ до віддаленого російського сервера, де зберігалися скріншоти вмісту телефону та дані з нього.

За інформацією видання, нідерландські слідчі відстежували використання телефону Кушнером у 2018 році. Вони виявили, що він мав доступ до банківського рахунку, пов’язаного з Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ), на який благодійна організація, що фінансується урядом ОАЕ, перерахувала 750 мільйонів доларів.

За словами неназваного джерела, на яке посилається Vanity Fair, велися переговори з офіційними особами Ізраїлю та ОАЕ щодо «таємної фінансової угоди між Кушнером, ОАЕ та — принаймні на початковому етапі — Саудівською Аравією».

Це ж джерело стверджує, що Кушнер пообіцяв президенту ОАЕ Мухаммаду ібн Заїду Аль Нагаяну «просувати їхні інтереси перед Трампом», якщо вони зроблять внесок у певний фонд.

Кушнер різко відреагував на фрагмент статті, опублікованої в четвер, у якому припускалося, що він міг порушити законодавство США, не задекларувавши свої операції з цим рахунком. Він назвав ці звинувачення «абсолютним божевіллям» і заявив, що «нічого подібного ніколи не було».

«Це обурливі вигадки, які намагаються видати за журналістське розслідування, — написав Кушнер у Twitter у четвер. — Це не журналістика. Це суміш фантазій, вигадок і пропаганди, написана людиною, яка або має серйозні психічні розлади, або діє зі злим умислом».

Також повідомляється, що Аль Нагаян використовував ще один банківський рахунок, призначений для Кушнера, переказавши через нього 1 мільярд доларів до Ізраїлю (транзитом через Азербайджан).

Крім того, Vanity Fair пише, що лідери ОАЕ та Саудівської Аравії фактично оплачували вплив Кушнера в уряді США.

Діяльність Кушнера вже давно перебуває під пильною увагою через можливі конфлікти інтересів між його офіційною роллю в уряді США (як спеціального посланника) та його приватними фінансовими справами. Зять президента, власник приватної інвестиційної фірми, яка отримала мільярди доларів від лідерів Близького Сходу та іноземних фондів, став мільярдером минулого року і з того часу став об’єктом розслідувань Конгресу щодо його ділових операцій.

Конгресмен Роберт Гарсія, демократ від Каліфорнії, цього місяця розпочав розслідування Комітету з нагляду Палати представників щодо Кушнера після повідомлення CNN, в якому нібито приватна інвестиційна фірма Кушнера стала найбільшим акціонером Phoenix Financial, яка інвестує в компанії, що постачають Ізраїлю військове обладнання.

Кушнер, який бере участь у мирних зусиллях між Ізраїлем та Газою, відкинув це повідомлення, стверджуючи, що CNN припустив, що його робота на Близькому Сході «якимось чином принесла користь інвестиціям в ізраїльські оборонні компанії».